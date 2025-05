Bluesový večer v Besedě za účasti legendárních muzikantů

Merta, Hlas, Šlupka Svěrák, Fikejz, Tesařík a Bystrov

Na jednom jevišti se sejdou písničkáři Vladimír Merta a Ivan Hlas, bluesman Jiří Šlupka Svěrák, rockeři Dan Fikejz a Richard Tesařík a spisovatel Michal Bystrov, kteří představí své příspěvky na dané téma: blues. Večer je inspirovaný Bystrovovou antologií největších amerických bluesmanů Pekelnej pes má na mě vztek, jež je českým muzikantem převedená do nádherně zpívatelné podoby. Na plakátech k Dylanovým koncertům se uvádělo stručné: Don't You Dare Miss It!

