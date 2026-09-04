BLUETTI, BSW-Solar, Shelly Group a Flatpeak diskutovali na veletrhu IFA 2026 o budoucnosti chytřejší energetiky

Pod heslem „Energie. Hodnota. Budoucnost. – Od dodávky energie k chytřejšímu způsobu života" se panel věnoval tomu, jak fotovoltaika, ukládání energie, zařízení pro chytrou domácnost, data v reálném čase a umělá inteligence proměňují samostatné produkty v inteligentní propojené domácí energetické systémy.
Od spotřebitelů k aktivním účastníkům trhu s energií
Panelisté zdůraznili, že balkonové fotovoltaické elektrárny, domácí bateriová úložiště a technologie pro chytrou domácnost umožňují domácnostem vyrábět, ukládat a řídit energii blíže místu její spotřeby. Řečníci upozornili, že k urychlení jejich rozšíření jsou zapotřebí otevřené integrační standardy, spolehlivá výměna dat a příznivé tržní podmínky.
„Energetická transformace se stále více stává součástí každodenního života a domácnosti hrají aktivnější roli ve výrobě, ukládání i řízení vlastní energie," uvedl Thomas Seltmann, odborník na fotovoltaické technologie a ukládání energie ve sdružení BSW-Solar. „Abychom tento potenciál dokázali využít ve velkém měřítku, potřebujeme řešení, která se snadno integrují a podporuje je otevřený a spolehlivý energetický ekosystém. Kvůli bezpečnosti spotřebitelů a právní jistotě dodavatelů také potřebujeme jasné a prakticky použitelné bezpečnostní normy – například produktovou normu pro zásuvné fotovoltaické systémy, zveřejněnou na konci roku 2025."
„Dalším krokem chytré energetiky není jen připojovat další zařízení, ale umožnit jim bezproblémovou vzájemnou spolupráci," uvedl Mircho Mirev, vedoucí integrací ve společnosti Shelly Group. „Otevřené integrace, spolehlivá výměna signálů a odolnost systému jsou pro vytvoření skutečně inteligentního energetického ekosystému zásadní."
„Domácí baterie je jen tak chytrá, jak chytrý je cenový signál, na který reaguje," řekl Tom Hibbard, spoluzakladatel a ředitel prodeje společnosti Flatpeak. „Propojení systémů BLUETTI s aktuálními daty o tarifech znamená, že se nabíjejí, když je elektřina nejlevnější a nejčistší, a vybíjejí, když tomu tak není – a domácnost na to nemusí myslet."
Panelisté také hovořili o tom, jak mohou data v reálném čase a umělá inteligence zajistit prediktivnější a automatizovanější řízení energie v domácnosti.
„Domácnost, která si pořídí fotovoltaiku a úložiště, nebo i jen samotné úložiště, najednou zažije ten ‚aha moment', kdy před ní vyvstane její spotřeba energie, možnosti úspor i širší souvislosti světa energetiky. Úkolem oboru pak je přinést skutečnou hodnotu," řekl Tristan Rayner, odborný energetický novinář z pv magazine a ESS News.
Diskuse odrážela vizi společnosti BLUETTI, podle níž je balkon výchozím bodem propojeného, inteligentního a škálovatelného energetického ekosystému domácnosti.
O společnosti BLUETTI
Společnost BLUETTI je od roku 2013 technologickým průkopníkem v oblasti čisté energie a dodává energetická řešení na míru pro spotřebitele, domácnosti i komerční a průmyslový sektor. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji i vlastní výrobě a rostoucímu portfoliu patentů posouvá BLUETTI trvale standardy výkonu, bezpečnosti a udržitelnosti v oboru a poskytuje energii více než 3,5 milionu uživatelů ve více než 120 zemích.
Zdroj: BLUETTI