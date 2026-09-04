BLUETTI představuje na veletrhu IFA 2026 elektrický generátor Pioneer 5000

Napájení výkonného nářadí pro dlouhodobý provoz
Díky trvalému výkonu 5 kW a špičkovému výkonu 18 kW dokáže elektrický generátor Pioneer 5000 snadno napájet zařízení s vysokým špičkovým proudem, jako jsou elektrické vrtačky, řezací pily, vzduchové kompresory a vodní čerpadla. Jeho baterie LiFePO4 (lithium-železo-fosfátový akumulátor) o kapacitě 5,12 kWh je rozšiřitelná až na 35 kWh, což umožňuje spolehlivý a dlouhodobý provoz mimo síť.
Navržen pro náročné podmínky
Kromě výkonu nabízí generátor Pioneer 5000 E spolehlivost i v dešti, prachu a na nerovném terénu – disponuje odolností třídy IP65, ochranou proti nárazům IK10, robustním rámem a koly pro všechny typy povrchu. Bezproblémově funguje v extrémních teplotách od -20 °C do 55 °C.
Čistější a tišší napájení
Ve srovnání s generátory na palivo nevytváří generátor Pioneer 5000 E-Generator žádné výfukové emise, pracuje při hladině hluku ?50 dB a eliminuje nutnost pravidelného doplňování paliva a údržby motoru, což umožňuje jeho provoz v interiérech, v noci i v prostředí citlivém na hluk. Nabízí čistší a tišší napájení s menším provozním zatížením a přináší nový pohled na to, jak může vypadat profesionální napájení.
Rychlé a flexibilní doplňování energie
Generátor Pioneer 5000 E-Generator podporuje rychlé nabíjení střídavým proudem z 5 % na 80 % za pouhých 60 minut, spolu s několika možnostmi nabíjení, včetně solárních fotovoltaických panelů, vozidel a palivových generátorů. Pro delší provoz mimo síť umožňuje integrované rozhraní DO umožňuje inteligentní automatické spuštění a vypnutí generátoru inteligentní automatické spouštění a vypínání generátoru, přičemž záložní napájení se aktivuje pouze v případě potřeby, což pomáhá snížit spotřebu paliva, opotřebení motoru a náklady na údržbu.
Propojený a spravovatelný energetický zdroj
Systém integruje profesionální napájecí rozhraní, přepínání UPS (zdroje nepřerušovaného napájení) s odezvou 10 ms a volitelnou konektivitu 4G pro vzdálené monitorování, řízení napájení, sledování polohy a řízení proti krádeži. Takto transformuje mobilní napájení ze samostatného generátoru na propojený a spravovatelný energetický zdroj. Tyto funkce pomáhají profesionálním pracovníkům minimalizovat prostoje a provozní náklady při zachování produktivity v terénu.
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Datum: 4.–8. září 2026
Stánek: hala 2.2, stánek 176, Messe Berlin, Německo
O společnosti BLUETTI
Od roku 2013 je společnost BLUETTI technologickým průkopníkem v oblasti čisté energie a poskytuje řešení napájení na míru pro spotřebitelský i komerční a průmyslový sektor a rovněž pro domácnosti. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji, vlastní výrobě a rostoucímu portfoliu patentů BLUETTI neustále zvyšuje standardy výkonu, bezpečnosti a udržitelnosti v tomto odvětví a podporuje více než 3,5 milionu uživatelů ve více než 120 zemích.
KONTAKT: Carol Gu, integrovaná marketingová komunikace, gujiarong@bluetti.com