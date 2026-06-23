BLUETTI získala v Evropě „Cenu za nejlepší inovaci 2026" od EUPD Research

Cena za nejlepší inovaci, udělovaná organizací EUPD Research, přední autoritou v oblasti tržních analýz a certifikace v odvětví obnovitelných zdrojů energie, představuje uznání technologiím, které nastavují nové standardy ve sféře inovací, výkonu a dopadu na trh. Vítězové jsou vybíráni na základě přísného hodnotícího procesu, který kombinuje nezávislé tržní analýzy, názory instalačních odborníků a odborná hodnocení, čímž je zajištěno, že ocenění získají pouze ta řešení, která přinášejí měřitelné výhody koncovým uživatelům a zároveň podporují globální energetickou transformaci.
Toto ocenění podtrhuje neustálé úsilí společnosti BLUETTI o zjednodušení zavádění energie v domácnostech prostřednictvím inovativních balkonových solárních řešení, která umožňují majitelům domů, nájemcům a obyvatelům bytů efektivněji vyrábět, ukládat a spravovat čistou energii. Vzhledem k tomu, že poptávka po decentralizovaných energetických systémech v celé Evropě neustále roste, stávají se balkonové fotovoltaické systémy stále důležitější cestou pro spotřebitele, kteří usilují o větší energetickou nezávislost a nižší náklady na elektřinu.
„Získání ceny za nejlepší inovaci 2026 v kategorii balkonových fotovoltaických systémů je jasným potvrzením našeho závazku k inovacím a vývoji produktů zaměřených na uživatele," uvedl Henrik, vedoucí prodeje pro region DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) u BLUETTI. „Věříme, že čistá energie by měla být dostupná každému, a toto ocenění nás pobízí k dalšímu vývoji řešení, díky nimž bude energetická nezávislost pro domácnosti na celém světě jednodušší a dosažitelnější."
Toto uznání přichází v době, kdy BLUETTI nadále rozšiřuje svůj ekosystém řešení pro ukládání energie v domácnostech a integruje solární výrobu, ukládání energie a inteligentní správu energie do ucelených systémů navržených tak, aby maximalizovaly vlastní spotřebu a zvýšily odolnost vůči rostoucím nákladům na energii a nejistotě v dodávkách z rozvodné sítě.
V době, kdy se celosvětový přechod k čistším a decentralizovanějším energetickým systémům zrychluje, se společnost BLUETTI i nadále soustředí na poskytování spolehlivých a inovativních technologií, které spotřebitelům umožňují převzít větší kontrolu nad svou energetickou budoucností.
O společnosti BLUETTI
Od roku 2013 je BLUETTI technologickým průkopníkem v oblasti čisté energie a specializuje se na inovativní přenosné elektrárny a domácí záložní baterie pro případ výpadků proudu. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji, vlastní výrobě a rostoucímu portfoliu patentů BLUETTI neustále zvyšuje standardy výkonu, bezpečnosti a udržitelnosti v tomto odvětví a poskytuje podporu více než 3,5 milionu uživatelů ve více než 120 zemích.
Kontakt: Ke Kelly, ke.jinyu@bluetti.com, 86-15899768534