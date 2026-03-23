Blynkr zahajuje činnost na českém trhu pronájmu dodávek

Společnost Blynkr zahajuje provoz jako poskytovatel krátkodobého a střednědobého pronájmu užitkových vozidel. Firma navazuje na existující provozní síť, kterou dále rozvíjí pod novou značkou a s upraveným obchodním modelem.
Součástí nové strategie je důraz na transparentní smluvní podmínky a zjednodušení procesu pronájmu. Zákazníkům zůstává k dispozici vyzvednutí a vrácení vozidla 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celé České republice a model neomezených kilometrů.
Společnost plánuje v průběhu roku 2026 rozšířit vozový park o další typy užitkových a osobních vozidel. Paralelně probíhá modernizace digitálních nástrojů a zákaznické podpory.
„Cílem je poskytovat předvídatelný a administrativně jednoduchý pronájem vozidel odpovídající potřebám živnostníků i firemního sektoru,“ uvedl Josef Smitka, jednatel společnosti Blynkr.
O společnosti Blynkr
Blynkr je česká společnost založená v roce 2026. Vznikla transformací a akvizicí sítě 123-Transporter. Zaměřuje se na pronájem užitkových vozidel na území České republiky.
Zdroj: Fleetcore Group CZ s.r.o.