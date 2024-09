BNP Paribas Cardif Pojišťovna reaguje na meteorologické výstrahy. Klienti na jejím webu najdou instrukce, jak řešit případné škody

"Situaci bedlivě sledujeme celý týden a vzhledem k tomu, že v našem zákaznickém centru zaznamenáváme větší množství hovorů, připravili jsme pro klienty webovou příručku. Najdou zde všechny základní informace týkající se řešení škod, které může v následujících dnech déšť napáchat," popisuje obchodní ředitel pojišťovny Martin Steiner.

S podobnými mimořádnými situacemi má BNP Paribas Cardif Pojišťovna zkušenosti a vždy se na ně snaží obratem reagovat. Odpovídajícím způsobem proto navýšila kapacity, aby se mohli klienti pohodlně dovolat. Asistenční centrála funguje 24/7 na čísle +420 221 586 425 (volba 1). Standardní zákaznická linka k hlášení škody a dotazům ke smlouvě je k dispozici ve všední dny od 8 do 18 hodin (volba 2) na stejném tel. čísle.

Pokud však potřebují klienti okamžitou pomoc, například z důvodu vytopení, prvně se jim doporučuje zavolat hasiče. Asistenční centrála pak může nabídnout rychlou pomoc se zajištěním profesí, jako je pokrývač nebo sklenář.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 28 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2023 obsadila v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr první dvě příčky a již popáté v řadě tak obhájila prvenství. Bodovala i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, kde obsadila druhé a třetí místo. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na www.cardif.cz.

Zdroj: BNP Paribas Cardif Pojišťovna