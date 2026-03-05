BNP Paribas Cardif Pojišťovna reaguje na situaci v oblasti Blízkého východu

Praha 5. března 2026 (PROTEXT) - V souvislosti s probíhajícími boji v regionu Blízkého východu přijala BNP Paribas Cardif Pojišťovna mimořádná opatření ve prospěch svých klientů. Uhradí jim léčebné výlohy bez ohledu na souvislost s probíhajícími vojenskými událostmi a současně jim zdarma prodlouží pojistnou ochranu v případě, že kvůli omezené letecké dopravě uvízli v zahraničí déle, než měli původně v pojištění sjednáno.

Eskalace konfliktu po útocích Spojených států a Izraele na Írán vedla k rozsáhlým omezením letecké dopravy v regionu. Některé země Blízkého východu přitom fungují jako klíčové přestupní uzly pro lety do Evropy, což komplikuje návrat řadě cestujících, včetně stovek Čechů.  

Rozhodli jsme se, že události spadající do krytí léčebných výloh uhradíme bez ohledu na přímou či nepřímou souvislost s konfliktem, přestože škody způsobené válečnými událostmi jsou standardně z pojistného krytí vyloučeny. Zároveň automaticky a bezplatně prodloužíme pojistnou ochranu těm klientům, kteří překročili dobu sjednaného pojištění v důsledku omezení letecké dopravy,“ říká generální ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Zdeněk Jaroš. Toto prodloužení se vztahuje jak na dlouhodobé cestovní pojištění (pokud pobyt přesáhl 90 dní), tak i na krátkodobé cestovní pojištění, kdy pobyt přesáhl 30 dní nebo původně sjednaný počet dní ze strany klienta.

Pojišťovna doporučuje všem klientům, kterým byl zrušen let, aby svou situaci neprodleně řešili s organizátorem zájezdu, případně přímo s dopravcem, pokud cestovali na individuálně zakoupenou letenku. Právě tyto subjekty nesou odpovědnost za další postup, náhradní řešení či kompenzace podle platných právních předpisů a vlastních smluvních podmínek. Klienti by měli také průběžně sledovat aktuální oznámení a pokyny ze strany dopravců i cestovních kanceláří.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 30 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2024 obsadila v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr druhou a třetí příčku. Bodovala i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, kde rovněž získala druhé a třetí místo. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na https://cardif.cz/.

 

