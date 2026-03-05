BNP Paribas Cardif Pojišťovna reaguje na situaci v oblasti Blízkého východu

Eskalace konfliktu po útocích Spojených států a Izraele na Írán vedla k rozsáhlým omezením letecké dopravy v regionu. Některé země Blízkého východu přitom fungují jako klíčové přestupní uzly pro lety do Evropy, což komplikuje návrat řadě cestujících, včetně stovek Čechů.
„Rozhodli jsme se, že události spadající do krytí léčebných výloh uhradíme bez ohledu na přímou či nepřímou souvislost s konfliktem, přestože škody způsobené válečnými událostmi jsou standardně z pojistného krytí vyloučeny. Zároveň automaticky a bezplatně prodloužíme pojistnou ochranu těm klientům, kteří překročili dobu sjednaného pojištění v důsledku omezení letecké dopravy,“ říká generální ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Zdeněk Jaroš. Toto prodloužení se vztahuje jak na dlouhodobé cestovní pojištění (pokud pobyt přesáhl 90 dní), tak i na krátkodobé cestovní pojištění, kdy pobyt přesáhl 30 dní nebo původně sjednaný počet dní ze strany klienta.
Pojišťovna doporučuje všem klientům, kterým byl zrušen let, aby svou situaci neprodleně řešili s organizátorem zájezdu, případně přímo s dopravcem, pokud cestovali na individuálně zakoupenou letenku. Právě tyto subjekty nesou odpovědnost za další postup, náhradní řešení či kompenzace podle platných právních předpisů a vlastních smluvních podmínek. Klienti by měli také průběžně sledovat aktuální oznámení a pokyny ze strany dopravců i cestovních kanceláří.
O BNP Paribas Cardif Pojišťovně
