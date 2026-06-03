BNP Paribas Cardif Pojišťovna slaví 30 let působení v České republice

Do budoucna chce společnost nadále rozvíjet moderní pojistná řešení především v oblasti kybernetických rizik a nadále dělat pojištění dostupnější, srozumitelnější, a hlavně s přidanou hodnotou pro zákazníky. Samozřejmostí je pokračování v digitalizaci i automatizaci tak, aby klíčové procesy a vyplácení pojistného plnění zabraly co nejméně času.
Od svého vstupu na český trh v roce 1996 BNP Paribas Cardif Pojišťovna dlouhodobě vylepšuje a nabízí produkty prostřednictvím svých obchodních partnerů z oblasti bankovnictví, finančních služeb a retailu. Významným milníkem v rozvoji společnosti bylo rozšíření jejích aktivit v roce 2017 o entitu BNP Paribas Cardif Services, která dnes funguje jako znalostní a podpůrné centrum pro region střední Evropy.
BNP Paribas Cardif Pojišťovna pomáhá klientům zvládat nepředvídatelné životní situace, jako je náhlý výpadek příjmů, ztráta zaměstnání nebo pracovní neschopnost, a zmírňovat jejich finanční dopady. Mezi stěžejní produkty BNP Paribas Cardif Pojišťovny patří pojištění schopnosti splácet, které se pravidelně umísťuje na předních příčkách žebříčků a soutěží finančního portálu Finparáda, jejž provozuje analytická společnost Scott & Rose. Vedle tradičních produktů z oblasti bankopojištění přichází BNP Paribas Cardif Pojišťovna s novými řešeními, která reflektují proměny současného života, a to od digitalizace až po nové typy nebezpečí, jako jsou kybernetická a internetová rizika. Společnost díky výzkumu BNP Paribas Cardif indexu jistoty pravidelně mapuje, čeho se česká společnost obává a jak vnímá svou finanční situaci. Právě tyto poznatky pak promítá do podoby svých produktů, aby co nejlépe odpovídaly reálným potřebám klientů.
„Poslední roky ukazují, že lidé čelí dál složitějším situacím, což potvrzuje i rostoucí počet pojistných událostí. Naším úkolem je aktivně pomáhat lidem tyto nejistoty zvládat. Třicáté výročí vnímám jako vstup do další éry. Díky našim zkušenostem můžeme v rychle měnícím se světě pružně reagovat a využívat naše znalosti k tomu, abychom pojištění zjednodušili a zpřístupnili každému, kdo chce mít své finance pod kontrolou,“ říká generální ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Zdeněk Jaroš.
Ke konci roku 2025 společnost evidovala více než 2 miliony pojistných smluv a vykázala čistý zisk 286,3 milionu korun. Za minulý rok společnost taktéž zaznamenala více než 70 tisíc hlášení škod, což je o téměř 20 % více než v roce 2024. S ohledem na tento nárůst hlášených škod chce BNP Paribas Cardif Pojišťovna do budoucna nadále posilovat digitální řešení, a tedy ještě více zjednodušit přístup k pojištění.
O BNP Paribas Cardif Pojišťovně
BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 30 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2026 získala první místo v kategoriích Pojištění schopnosti splácet půjčku a Pojištění schopnosti splácet hypotéku a zároveň druhé místo v obou těchto kategoriích. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na cardif.cz.
Zdroj: BNP Paribas Cardif Pojišťovna