BNP Paribas Cardif Pojišťovna vyhrála ve Finparádě dva Finanční produkty roku

V kategorii Pojištění schopnosti splácet půjčku zvítězilo pojištění BNP Paribas Cardif Pojišťovny nabízené klientům MONETA Money Bank. V této kategorii Finparáda hodnotí rozsah pojištění, cenu pojištění a výluky z pojištění. Novinkou je rozšíření o krytí invalidity I. stupně, kdy BNP Paribas Cardif Pojišťovna při jejím přiznání uhradí klientům splátky úvěru jednorázově na rok dopředu, aby se mohli soustředit na léčbu a nemuseli řešit splácení půjčky. Pojišťovna získala i stříbrnou příčku žebříčku, v němž bodovalo pojištění schopnosti splácet půjčku nabízené klientům mBank.
„V pojištění schopnosti splácet dlouhodobě hledáme cesty, jak klientům nabídnout co nejpraktičtější pomoc ve chvíli, kdy ji opravdu potřebují. Další ocenění v rámci Finparády vnímáme jako potvrzení, že inovace, které do našich produktů přinášíme, dávají klientům větší jistotu i klid. Ať už jde o nově rozšířené krytí invalidity I. stupně u půjček, nebo o vstřícnější nastavení pojištění hypoték pro případ úmrtí a pracovní neschopnosti,“ říká generální ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Zdeněk Jaroš.
První místo vybojovalo také pojištění schopnosti splácet hypotéku nabízené klientům Raiffeisenbank. Mezi jeho hlavní výhody patří vstřícné nastavení krytí pro případ úmrtí, kde zůstala pouze výluka na sebevraždu v prvním roce trvání pojištění a obecná výluka na válku. Produkt zároveň reaguje i na běžné situace spojené s dlouhými čekacími lhůtami na specializovaná vyšetření. V případě pracovní neschopnosti z důvodu bolestí zad BNP Paribas Cardif Pojišťovna plní první tři měsíce splátky hypotéky i bez zobrazovacího vyšetření. Klient tak dostává průběžné plnění už v době, kdy ještě absolvuje potřebná vyšetření a řeší léčbu. Stejně jako v kategorii Pojištění schopnosti splácet půjčku obsadila pojišťovna i v této kategorii první a druhé místo. Druhou příčku získalo pojištění schopnosti splácet hypotéku nabízené klientům Air Bank.
O BNP Paribas Cardif Pojišťovně
BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 30 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2026 získala první místo v kategoriích Pojištění schopnosti splácet půjčku a Pojištění schopnosti splácet hypotéku a zároveň druhé místo v obou těchto kategoriích. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na cardif.cz.
