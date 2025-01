BNP Paribas Cardif Pojišťovna získala čtyři ocenění v soutěži Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2024

BNP Paribas Cardif Pojišťovna se stejně jako v minulých letech umístila mezi nejlepšími. V kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr obsadila s produktem Pojištění schopnosti splácet půjčku mBank druhou příčku, třetí místo pak s Pojištěním schopnosti splácet půjčku, které poskytuje klientům MONETA Money Bank.

Dvě ocenění získala i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr: druhé místo obsadila s Pojištěním schopnosti splácet hypotéku Air Bank a třetí pozici s Pojištěním schopnosti splácet hypotéku MONETA Money Bank.

„Těší nás, že v soutěži portálu Finparáda.cz opět slavíme úspěch. Nepovažujeme ho za samozřejmost. Tato čtyři ocenění jsou pro nás nejen potvrzením kvality naší práce, ale také motivací k dalším inovacím a rozvoji produktů a služeb. Zároveň jsou jasným signálem pro klienty, že naše produkty obstojí i v dlouhodobém srovnání na trhu,“ říká Zdeněk Jaroš, generální ředitel a předseda představenstva BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Výsledky soutěže vyhlašuje Finparáda.cz ve spolupráci s analytickou společností Scott & Rose. Vychází z on-line žebříčků nejlepších finančních produktů, které jsou na portálu k dispozici po celý rok a jsou pravidelně aktualizovány.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 29 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100% vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2024 obsadila v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr druhou a třetí příčku. Bodovala i v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr, kde rovněž získala druhé a třetí místo. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na www.cardif.cz.

