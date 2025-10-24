Bobcat pomáhá uskutečnit životní sen Vojty Kotka – buduje biofarmu v přímém přenosu

Praha 24. října 2025 (PROTEXT) - Herec, režisér a producent Vojtěch Kotek se pustil do zcela nového životního projektu – buduje vlastní farmu a zároveň o tom natáčí nový dokumentární seriál – Farma Vojtky Kotka pro TV Prima. Velkou oporou jsou mu mimo místních řemeslníků i stavební stroje Bobcat z nedaleké Dobříše.

Jak sám přiznává, jde o jeho „životní projekt“, který zachycuje jeho cestu k farmářskému životu, plnou výzev, objevů i radosti z práce s přírodou. Bez mechanizace by ale tato cesta byla velmi trnitá, jak se ostatně Vojta doslova přesvědčil hned při jedné z prvních výzev. Tou bylo vyčištění trnitých porostů a prosvětlení zarostlého lesa. „Práci, kterou den předtím dělali ručně čtyři chlapi, zvládl jeden strojník další den s pásovým nakladačem se speciální lesnickou frézou Bobcat ani ne za hodinu. A především všechen bio odpad stroj okamžitě seštěpkoval a rovnou ho zapracoval do půdy, což bylo přesně podle mých představ,“ říká Vojta Kotek. „Na farmě, která má zhruba 6 hektarů, je pomoc techniky doslova nedocenitelná,“ dodává.

Hlavní výzvy pro stroje Bobcat

Na pomoc na farmě Bobcat připravil celou flotilu strojů. Prim hrála především kompaktní rypadla, a to středně velká a obratná tříapůl tuna E35z, většinu těžké práce zastala šesti tuna E60, a když byla třeba maximální síla a dosah, nastoupil největší osmitunový bagr E88. Rypadla především kopala strouhy, výkopy pro vedení elektřiny, čistila rybníky a hloubila základy.

Rypadlům sekundovaly především nakladače, a to většinou v pásové verzi. Především šlo o největší T86, který konal těžkou práci se specializovaným příslušenstvím a T590, který naopak byl každodenním pomocníkem při manipulaci s materiálem a nejrůznějším zarovnáváním terénu. Specialitou pak byl rotační teleskopický manipulátor TR60.250 s dosahem až 25 metrů, který si hravě poradil s přesunem ocelových traverz na stavbu budoucího domu. S kostrou stavby byl hotov prakticky za půl dne.

S projektem Vojtovi pomáhal Zdeněk Brůžek, dlouholetý pracovník Bobcatu a Vojtův budoucí soused. „Vojtovo nadšení pro vybudování jeho farmy je až nakažlivé. Je inspirující pozorovat, jak se snaží všechnu práci vyzkoušet sám. Ve strojích Bobcat je již skoro jako doma – místní strojníci ať se mají na pozoru,“ dodává s úsměvem Zděněk Brůžek.

Vojtova farma již má pevné základy

Vojta Kotek si za cíl projektu dal vybudování soběstačné biofarmy. Obklopil se zkušenými farmáři, přáteli i odborníky, kteří mu pomáhají překonat každodenní výzvy – od chovu zvířat až po bagrování rybníků. „Cílem je to nějak zvládnout a přežít, ale snažíme se vybudovat biofarmu, která by byla co nejvíce soběstačná, abychom co nejdříve byli schopni se nějak jako samozásobit, aspoň do nějaké míry, třeba 70 %,“ přibližuje své plány Vojta Kotek.

Premiérové díly Farmy Vojty Kotka můžete sledovat od 24. října večer na Primě, s týdenním předstihem pak na prima+.

 

Další informace o farmě Vojty Kotka naleznete zde.

Tato zpráva je zkrácenou verzí. Plnou verzi pro odborný tisk naleznete zde.

Další informace o společnosti Doosan Bobcat a jejích produktech naleznete na www.bobcat.com nebo na www.bobcat.cz – webu distributora pro ČR, společnosti Bobcat CZ, a.s.

 

Zdroj: Doosan Bobcat

 

 

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.