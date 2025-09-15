Bobcat zahajuje výrobu minirypadel vyvinutých v Česku. Zamíří do celého světa

Autor:
  11:38
Dobříš (Příbramsko) 15. září 2025 (PROTEXT) - Po třech letech vývoje a více než 20.000 hodinách testování a ověřování zahajuje Bobcat ve středočeské Dobříši výrobu nových minirypadel. Tyto stoje byly vyvinuty inženýry v místním inovačním centrum. Kromě něj má Bobcat v Dobříši výrobní závod a centrálu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Zaměstnává zde více než 1300 pracovníků a je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Stroje Bobcat se zde vyvíjejí, testují a vyrábějí pro celý svět. V Dobříši tak nikoho nepřekvapí, že připravují nové rypadlo například pro zákazníka až v Austrálii či Kanadě.

Aktuálně dobříšská továrna začíná vyrábět rypadla E16, E17z, E19 a E20z – jedná se o ikonické minibagříky, prakticky v nejmenší kategorii, vhodné například pro zemní práce v zahradách, ulicích a všude tam, kde jsou stísněné prostory. Výroba je vyvrcholením více než tříletého procesu, kdy inženýři z Bobcatu absolvovali tisíce hodin laděním nových strojů tak, aby co nejvíce vyhovovaly všem zákazníkům. Výsledkem různých inovací je například snížení spotřeby paliva až o 18 % společně s nižší hlučností o 4 dBA (ve srovnání s předchozí generací strojů).

Špičkový stroj tak jde do výroby a nyní nastupují svářeči, montéři, lakýrníci a stroje z továrny Bobcat se již brzy rozjedou do celého světa.

„Nové modely minirypadel o hmotnosti 1–2 tuny navazují na úspěchy předchozí generace strojů, kterých se již prodalo více než 34.000 kusů. Po třech letech vývoje jsou nové modely s více než 500 novými komponenty k dispozici na trzích Evropy, Středního východu a Afriky,“ říká produktový manažer Miroslav Koňas.

Zajímavostí je, že u příležitosti zahájení výroby nové generace minirypadel uvádí Bobcat na trh speciální limitovanou sérii svých špičkových modelů. Vyrobeno bude pouze 50 kusů těchto strojů, což z nich činí vzácné a sběratelsky vysoce ceněné stroje. Svým stylem a zpracováním se blíží sportovním vozům.

Koňas dodává: „Speciální verzi uvádíme na trh, abychom propagovali novou řadu minirypadel právě v době zahájení výroby nových strojů. Neobvyklá barva a zvýraznění značky dává najevo, že nová generace minirypadel není jen běžnou novinkou, ale je to odvážný krok vpřed.“

 

Značka Bobcat

Od roku 1958 umožňuje Bobcat lidem dosáhnout svých cílů. Jako přední světový výrobce kompaktních strojů je Bobcat hrdý na své dědictví plné inovací a renomé založené na poskytování skvělých řešení i pro ty nejnáročnější zákazníky. S podporou celosvětové sítě nezávislých prodejců a distributorů nyní Bobcat nabízí rozsáhlý sortiment strojů. Mezi ně patří kompaktní stroje (včetně nakladačů, rypadel, teleskopických manipulátorů, kompaktních traktorů a sekaček), zařízení pro manipulaci s materiálem (včetně vysokozdvižných vozíků a řešení pro skladové práce) a také velké množství příslušenství, dílů a služeb. Vlastníkem značky Bobcat je společnost Doosan Bobcat.

 

O společnosti Doosan Bobcat

Společnost Doosan Bobcat je součástí skupiny Doosan Group. Tato přední globální korporace již více než sto let hrdě slouží zákazníkům a komunitám. Společnost Doosan Bobcat sídlí v jihokorejském Soulu. V Dobříši v České republice má společnost centrálu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Dále je zde moderní závod včetně Inovačního centra a dalších významných provozů.

Další informace o společnosti Doosan Bobcat a jejích produktech naleznete na www.bobcat.com nebo na www.bobcat.cz – webu distributora pro ČR, společnosti Bobcat CZ, a.s.

 

Zdroj: Doosan Bobcat

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Náraz do svodidel a záhy další střet, noční nehoda na D6 skončila tragicky

Tragickou dohru má havárie, která se stala v v noci na neděli na dálnici D6 nedaleko Březové na Sokolovsku. Řidič vozu značky MG tam nejprve v zatáčce narazil do svodidel a jen o pár okamžiků později...

15. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Kroměřížská nemocnice zrekonstruovala oddělení šestinedělí a novorozeneckou část

Kroměřížská nemocnice zrekonstruovala o letních prázdninách oddělení šestinedělí a novorozeneckou část dětského oddělení. V pokojích je nově klimatizace a...

15. září 2025  11:04,  aktualizováno  11:04

GAC startuje expanzi na evropský trh přes výchozí bod v Polsku

15. září 2025  12:43

ČEZ Family Aquapalace Run láme rekordy: 6. ročník navštívilo přes 10.000 běžců

15. září 2025  12:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž s kuší vyděsil lidi v kladenské nemocnici. Báli se, že má střelnou zbraň

Pozornost na sebe v pondělí dopoledne upoutal muž, který chodil po kladenské nemocnici s kuší trčící z igelitové ho pytle. Lidé se obávali, že má střelnou zbraň. Na místě proto zasahovala městská i...

15. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Oprava domova pro seniory v Kroměříži-Vážanech je hotová, loni byl zaplavený

Řemeslníci dokončili opravu poškozených prostor domova pro seniory v Kroměříži-Vážanech. Loni v září je při povodních zaplavila voda. Všech 111 klientů tehdy...

15. září 2025  10:38,  aktualizováno  10:38

Krajská zdravotní, spravující nemocnice na severu Čech, byla v pololetí ztrátová

Společnost Krajská zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, se v letošním prvním pololetí propadla do ztráty 250 milionů korun. Za celý...

15. září 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Škváru nahradí v Českých Budějovicích ragbyové hřiště, proměna spolkne miliony

Českobudějovická čtvrť Suché Vrbné získá sportoviště za 35 milionů korun. Hotové má být příští rok. Zázemí tam najdou ragbisté, kteří o nový areál usilují už od roku 2018. Konečně získají...

15. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Je stejně jako já bezprostřední introvert, říká o své postavě v nové kriminálce Simona Lewandowska

Seriál Mladá krev zasazený do prostředí krajského oddělení vražd podle jeho tvůrců propojuje zkušenosti ostřílených policistů s energií a inovativním přístupem mladých kriminalistů. A chce divákům...

15. září 2025  12:09

Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo – monumentální sousoší Trh a jatka od Adama Trbuška a Artura Magrota

15. září 2025  12:07

GAC přichází do Polska a zahajuje novou kapitolu evropského trhu

15. září 2025  11:55

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.