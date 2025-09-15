Bobcat zahajuje výrobu minirypadel vyvinutých v Česku. Zamíří do celého světa

Aktuálně dobříšská továrna začíná vyrábět rypadla E16, E17z, E19 a E20z – jedná se o ikonické minibagříky, prakticky v nejmenší kategorii, vhodné například pro zemní práce v zahradách, ulicích a všude tam, kde jsou stísněné prostory. Výroba je vyvrcholením více než tříletého procesu, kdy inženýři z Bobcatu absolvovali tisíce hodin laděním nových strojů tak, aby co nejvíce vyhovovaly všem zákazníkům. Výsledkem různých inovací je například snížení spotřeby paliva až o 18 % společně s nižší hlučností o 4 dBA (ve srovnání s předchozí generací strojů).
Špičkový stroj tak jde do výroby a nyní nastupují svářeči, montéři, lakýrníci a stroje z továrny Bobcat se již brzy rozjedou do celého světa.
„Nové modely minirypadel o hmotnosti 1–2 tuny navazují na úspěchy předchozí generace strojů, kterých se již prodalo více než 34.000 kusů. Po třech letech vývoje jsou nové modely s více než 500 novými komponenty k dispozici na trzích Evropy, Středního východu a Afriky,“ říká produktový manažer Miroslav Koňas.
Zajímavostí je, že u příležitosti zahájení výroby nové generace minirypadel uvádí Bobcat na trh speciální limitovanou sérii svých špičkových modelů. Vyrobeno bude pouze 50 kusů těchto strojů, což z nich činí vzácné a sběratelsky vysoce ceněné stroje. Svým stylem a zpracováním se blíží sportovním vozům.
Koňas dodává: „Speciální verzi uvádíme na trh, abychom propagovali novou řadu minirypadel právě v době zahájení výroby nových strojů. Neobvyklá barva a zvýraznění značky dává najevo, že nová generace minirypadel není jen běžnou novinkou, ale je to odvážný krok vpřed.“
Značka Bobcat
Od roku 1958 umožňuje Bobcat lidem dosáhnout svých cílů. Jako přední světový výrobce kompaktních strojů je Bobcat hrdý na své dědictví plné inovací a renomé založené na poskytování skvělých řešení i pro ty nejnáročnější zákazníky. S podporou celosvětové sítě nezávislých prodejců a distributorů nyní Bobcat nabízí rozsáhlý sortiment strojů. Mezi ně patří kompaktní stroje (včetně nakladačů, rypadel, teleskopických manipulátorů, kompaktních traktorů a sekaček), zařízení pro manipulaci s materiálem (včetně vysokozdvižných vozíků a řešení pro skladové práce) a také velké množství příslušenství, dílů a služeb. Vlastníkem značky Bobcat je společnost Doosan Bobcat.
O společnosti Doosan Bobcat
Společnost Doosan Bobcat je součástí skupiny Doosan Group. Tato přední globální korporace již více než sto let hrdě slouží zákazníkům a komunitám. Společnost Doosan Bobcat sídlí v jihokorejském Soulu. V Dobříši v České republice má společnost centrálu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Dále je zde moderní závod včetně Inovačního centra a dalších významných provozů.
Další informace o společnosti Doosan Bobcat a jejích produktech naleznete na www.bobcat.com nebo na www.bobcat.cz – webu distributora pro ČR, společnosti Bobcat CZ, a.s.
