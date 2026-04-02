Boehringer Ingelheim významně roste v oblasti humánní i veterinární medicíny

Boehringer Ingelheim RCV, které má kromě Rakouska na starosti i Českou republiku a dalších více než třicet dalších trhů ve střední a východní Evropě a ve střední Asii, a také Izrael a Švýcarsko, pokračovalo v růstu i v obchodním roce 2025. Čisté tržby divizí humánní a veterinární medicíny vzrostly o 8,6 procenta na 1588 milionů EUR (1 461,8 milionů EUR v roce 2024).
"To, že můžeme přispívat našemu širšímu regionu, kde zároveň probíhá významná část nejpokročilejšího farmaceutického výzkumu naší společnosti, má obrovskou hodnotu. Umožňuje nám to přinášet do českého zdravotnictví nejaktuálnější data, poznatky z klinické praxe i inovativní léčiva rychleji a udržitelným způsobem,“ říká Diego Basso, Managing Director Boehringer Ingelheim ČR. "Nyní se soustředíme na to, abychom pacientům v našem regionu co nejrychleji zpřístupnili nové léčivé přípravky," dodává.
Výkon divize hummáních léčivých přípravků se opět vyvíjel pozitivně a vzrostl o 7,8 procenta na 1345,8 milionu EUR (1247,8 milionu EUR v roce 2024). Celkově v roce 2025 pomohla společnost Boehringer Ingelheim RCV léčit přibližně 7,9 milionu pacientů (celosvětově 70 milionů pacientů).
Čisté tržby společnosti Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG z divizí humánní a veterinární medicíny vč. biofarmaceutické výroby vzrostly o 14,8 procenta na 2476 milionů EUR (2156 milionů EUR v roce 2024).
K 31. prosinci 2025 mělo RCV v celém regionu 5377 zaměstnanců (4940 v 2024) 58 národností.
Léčivé přípravky pro pacienty ženou růst společnosti
Do růstu se významně propsal přípravek Jardiance® určený k léčbě chronického onemocnění ledvin, chronického srdečního selhání a diabetu 2. typu, u které společnost zaznamenala nárůst tržeb o 23,8 procenta. Zlepšily se také tržby z oblasti léčby onemocnění plic. Ofev®, inhibitor tyrozinkináz, pro léčbu chronických fibrotizujících plicních onemocnění, zaznamenal nárůst o 20,3 procenta.
Základem Boehringer Ingelheim je výzkum a vývoj nových léčiv
Celosvětové investice do výzkumu a vývoje v oblasti humánní medicíny dosáhly 5,8 miliardy EUR, což představuje 27,4 % globálních čistých tržeb této divize. Společnost pokračovala v rozvoji svého výzkumného portfolia napříč oblastmi kardio-renálně-meabolickách onemocnění (CRM), onkologie, respiračních a imunologických onemocnění, duševního zdraví a oftalmologie.
Současné portfolio zahrnuje více než 80 projektů, představujících přes 50 nových molekul. Probíhající pokrok v rostoucím portfoliu projektů ve středně pokročilé a pozdní fázi klinického vývoje, je příslibem výnamného přínosu pro pacienty v nadcházejících letech. „Výzkumné aktivity probíhají koordinovaně po celém světě, v rámci našeho regionu jsou řízeny z Vídně, kde je také umístěno ústřední pracoviště pro klinický výzkum rakoviny. Výzkum nových, slibných molekul probíhá i ve zdravotnických zařízeních v České republice,“ vysvětluje Diego Basso.
O Boehringer Ingelheim a Boehringer Ingelheim RCV
Boehringer Ingelheim je biofarmaceutická společnost působící v oblasti humánního i veterinárního zdraví. Jako jeden z největších investorů do výzkumu a vývoje v rámci celého odvětví se společnost zaměřuje na vývoj inovativních terapií, které mohou zlepšovat a prodlužovat životy v oblastech s vysokou nenaplněnou zdravotní potřebou. Boehringer Ingelheim je od svého založení v roce 1885 nezávislou rodinnou firmou a uplatňuje dlouhodobý přístup, který zahrnuje udržitelnost v celém hodnotovém řetězci. Našich přibližně 54.300 zaměstnanců působí ve více než 130 zemích světa s cílem vytvářet zdravější a udržitelnější budoucnost.
Regionální centrum Boehringer Ingelheim Vídneň (RCV) řídí obchodní činnost v oblasti produktů pro humánní a veterinární zdraví ve 33 zemích. Klinický výzkum v celém regionu je koordinován z Vídně. Areál RCV je rovněž ústředním pracovištěm pro výzkum rakoviny a pro výzkum a výrobu biofarmaceutik. Společnost má v tomto regionu 5377 zaměstnanců.
Zdroj: Boehringer Ingelheim