Bohumín osvětluje přechody kvůli bezpečnosti chodců i řidičů

Autor:
  13:26
Bohumín 17. září 2024 (PROTEXT) - Bohumín letos klade důraz na zvýšení bezpečnosti. Díky jasnému a kontrastnímu osvětlení se zlepší viditelnost pro řidiče i chodce, což přispěje k větší bezpečnosti na rušných místech.

Lumír Macura (SOCDEM), starosta Bohumína: “Máme tu dlouhodobý plán, že bychom chtěli všechny ty staré přechody, které vznikaly v minulosti, postupně nasvětlit, abychom zvýšili bezpečnost jak chodců, tak přijíždějících řidičů, kteří samozřejmě při nasvětleném přechodu, kontrastním světle lépe toho chodce vidí.”

Na křižovatce ulic Ostravská a Drátovenská je nové LED osvětlení v provozu už od dubna. Aktuálně probíhá instalace světel u přechodu ve Vrbici nedaleko samoobsluhy. Ještě letos se dočkají nasvětlení také dva přechody na ulici 9. května – jeden u kruhového objezdu a druhý na jejím konci.

Lumír Macura (SOCDEM), starosta Bohumína: “My postupně měníme celé veřejné osvětlení ve městě do LED osvětlení, které samozřejmě je úspornější a také je bezpečnější z hlediska viditelnosti. Ale u přechodu je to specifické, že tam se vždy dává kontrastní světlo, buď je teplejší a nebo opačně, a tak, aby ten kontrast byl výrazný a aby tím pádem ten řidič viděl, když se blíží k nějakému místu, kde může hrozit srážka s chodcem.”

Zanedlouho budou nasvětleny další přechody, a to stejným způsobem. Dva v Ostravské ulici v městských částech Vrbice a Pudlov, jeden u bývalé Rybeny na ulici Čs. armády a čtvrtý u hobbymarketu v Záblatí.

Lumír Macura (SOCDEM), starosta Bohumína: “V příštím roce připravujeme další čtyři přechody. My jsme si před asi čtyřmi roky zmapovali pomocí strážníků Městské policie všechny ty historické staré přechody pro chodce ve městě, a teď se snažíme postupně zvyšovat i bezpečnost.”

Bohumín z městského rozpočtu investoval 1,5 milionu korun do osvětlení čtyř přechodů.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

17. září 2025  16:02

Výstava zachycuje dojmy plzeňského kreslíře Huga Boettingera z evropských cest

Dojmy z evropských cest plzeňského rodáka, kreslíře Huga Boettingera z počátku 20. století přináší ode dneška nová výstava v přednáškovém sále Západočeské...

17. září 2025  14:24,  aktualizováno  14:24

Plzeň podepíše smlouvu o spolupráci s lucemburským městečkem Vianden

Plzeň chce na rozvoji vzdělávání či cestovního ruchu spolupracovat s lucemburským městem Vianden. Zástupci obou měst podepíší 25. září v Lucembursku smlouvu o...

17. září 2025  14:16,  aktualizováno  14:16

HSF System: Starý stavební svět končí. Nastupují 3D tisk, drony, data a digitalizace

17. září 2025  15:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Devadesátiletý koloběžkář zavadil o dodávku, po srážce s autem v protisměru zemřel

Tragicky dopadla středeční nehoda, při níž devadesátiletý senior nepřežil srážku s autem v Letovicích na Blanensku. Podobná kolize se stala i v pondělí, kdy na následky zranění po srážce s autem...

17. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Sto let šroubování. Stavebnice Merkur pokřtí na počest letce stavebnici

Dětská stavebnice Merkur slaví 100 let od nápadu spojovat kovové dílky šroubem a matičkou. Společnost Merkur Toys připravila hlavní program na dnešek od 11:00 do 17:00 v Polici nad Metují na...

17. září 2025  15:47

Jihočeské divadlo nabídne 16 premiér, budou u vody, v jízdárně i pivovaru

Jihočeské divadlo v nové sezoně uvede 16 premiér. V české premiéře muzikálu Výstřely na Broadwayi se spojí činoherní, baletní a operní soubory v inscenaci...

17. září 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

Údržbu zahrady nelze považovat za běžnou součást péče o domácnost, rozhodl ÚS

Údržbu zahrady nelze považovat za běžnou součást péče o domácnost. Ústavní soud (ÚS) proto zamítl stížnost muže, jenž se po nezaviněné dopravní nehodě nemohl...

17. září 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Litvínov chystá modernizaci části tramvajové trati za 390 milionů korun

Litvínov na Mostecku je před podpisem smlouvy na modernizaci tramvajové trati mezi nádražím a Krušnohorskou poliklinikou. Náklady okolo 390 milionů korun...

17. září 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ocenila v Senátu nejlepší lékařské publikace roku 2024

17. září 2025  15:45

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Volby 2025: Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr

Máte odolné ušní bubínky, krátkou paměť, případně vás chytlavé odrhovačky odjakživa míjejí velkým obloukem? Pak vás nejspíš překvapí výčet českých politických songů, které se v posledních letech v...

16. září 2025  9:36,  aktualizováno  17.9 15:42

Potřebuje lásku, psala soudu matka mladé ženy obžalované z distribuce drog

Nerozuměla si s otcem, v patnácti utekla k drogovému dealerovi, který ji trýznil a vydíral. Potřebuje lásku, potřebuje pomoc. Tak líčila v dopise zaslaném soudu těžký život dcery její matka. Dnes...

17. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.