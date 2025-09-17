Bohumín osvětluje přechody kvůli bezpečnosti chodců i řidičů

Lumír Macura (SOCDEM), starosta Bohumína: “Máme tu dlouhodobý plán, že bychom chtěli všechny ty staré přechody, které vznikaly v minulosti, postupně nasvětlit, abychom zvýšili bezpečnost jak chodců, tak přijíždějících řidičů, kteří samozřejmě při nasvětleném přechodu, kontrastním světle lépe toho chodce vidí.”
Na křižovatce ulic Ostravská a Drátovenská je nové LED osvětlení v provozu už od dubna. Aktuálně probíhá instalace světel u přechodu ve Vrbici nedaleko samoobsluhy. Ještě letos se dočkají nasvětlení také dva přechody na ulici 9. května – jeden u kruhového objezdu a druhý na jejím konci.
Lumír Macura (SOCDEM), starosta Bohumína: “My postupně měníme celé veřejné osvětlení ve městě do LED osvětlení, které samozřejmě je úspornější a také je bezpečnější z hlediska viditelnosti. Ale u přechodu je to specifické, že tam se vždy dává kontrastní světlo, buď je teplejší a nebo opačně, a tak, aby ten kontrast byl výrazný a aby tím pádem ten řidič viděl, když se blíží k nějakému místu, kde může hrozit srážka s chodcem.”
Zanedlouho budou nasvětleny další přechody, a to stejným způsobem. Dva v Ostravské ulici v městských částech Vrbice a Pudlov, jeden u bývalé Rybeny na ulici Čs. armády a čtvrtý u hobbymarketu v Záblatí.
Lumír Macura (SOCDEM), starosta Bohumína: “V příštím roce připravujeme další čtyři přechody. My jsme si před asi čtyřmi roky zmapovali pomocí strážníků Městské policie všechny ty historické staré přechody pro chodce ve městě, a teď se snažíme postupně zvyšovat i bezpečnost.”
Bohumín z městského rozpočtu investoval 1,5 milionu korun do osvětlení čtyř přechodů.
Zdroj: POLAR televize Ostrava