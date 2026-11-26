Adrenalinovou novinku House running z pražského mrakodrapu přivezla letos do Česka společnost Allegria – Firma na zážitky. Účastníci při ní scházejí po stěně budovy City Empiria na Pankráci, jištěni dvěma nezávislými lany.
Ženy nezaostávají, nejstarší účastnici bylo 91 let
Podle interních dat společnosti měli muži mezi účastníky jen těsnou převahu, přibližně 53 % oproti 47 % žen. Vyrovnaný poměr platí i u lidí, kteří si zážitek koupili sami. Zhruba polovina poukazů byla dárkem a obdarovanými byli o něco častěji muži. Nejstarší účastnicí byla 91letá bývalá horolezkyně a parašutistka.
„Na hraně střechy se bojí téměř každý, ať je to teenager, nebo senior. Instruktoři nikoho do ničeho nenutí, ale mají za sebou tolik sestupů, že přesně vědí, co komu říct. Dokážou člověka namotivovat tak, že do toho nakonec opravdu jde,“ říká David Kratochvíl, výkonný ředitel společnosti Allegria – Firma na zážitky.
V dubnu se House running na Pankrác vrátí
V roce 2027 čeká na zájemce sedm sobotních termínů: 10. dubna, 8. května, 19. června, 17. července, 14. srpna, 11. září a 9. října. Zážitek nevyžaduje horolezecké zkušenosti, stačí absolvovat instruktáž. Podmínkou je věk od 16 let a hmotnost 50 až 130 kilogramů.
Společnost Allegria – Firma na zážitky s.r.o. působí na českém trhu od roku 2004. Ve svém portfoliu nabízí více než 2000 aktivit z oblasti gastronomie, wellness i adrenalinových sportů.
Zdroj: Allegria – Firma na zážitky s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60283.