Bojují proti Alzheimeru. Mladý pár vymyslel knihu, která uchovává vzpomínky celé rodiny

„Je to víc než kniha. Je to most mezi generacemi,“ říká Kačka. Kniha obsahuje více než 200 otázek, které pokrývají celý život – od dětství až po stáří. Vznikla z touhy uchovat rodinné příběhy, než bude pozdě. A právě toho si všímá i stále více odborníků.

BookTora, jak se jejich projekt jmenuje, spolupracuje s domovy důchodců a psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy. Podle personálu jde o výborný nástroj nejen na aktivizaci seniorů, ale i na prevenci kognitivního úpadku.

„Když člověk vzpomíná, mozek pracuje. A když ty vzpomínky navíc někdo zaznamená, vzniká poklad,“ doplňuje David. Knihu dnes používají i rodiny, které si díky ní poprvé v životě vyslechly životní příběh svých blízkých.

Projekt stojí na vlastní iniciativě mladého páru, který se rozhodl udělat něco smysluplného. „Chceme, aby lidé měli možnost zachytit to nejcennější — vzpomínky,“ uzavírá Kačka.

Více informací najdete na www.booktora.cz.

Zdroj: BookTora

