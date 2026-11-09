Bold Future odvážně nahlédne do budoucnosti firem, energetiky i měst

„Nová pravidla, ať už v podobě změn legislativy nebo společenských a technologických proměn, dopadají na každého, kdo podniká, platí za energie, řeší bydlení, pracuje s daty nebo spravuje soukromý i veřejný majetek. Konference Bold Future je místem, kde se potkají lidé z byznysu, měst i státu, aby mohli zjistit, kde se výzvy a řešení prolínají,“ říká Pavel Franc, CEO skupiny Frank Bold, která konferenci Bold Future pořádá. Právě propojení více než 500 účastníků z různých sfér označuje Franc za největší přínos akce. Setkat se mohou s více než třicítkou inspirativních řečníků.
V dopoledním programu vystoupí například filantrop a partner Pale Fire Capital Jan Barta, generální ředitelka banky ING v ČR Eva Bučová nebo Ivan Jakůbek, CSO ve společnosti Eurowag. Třetí ročník Bold Future, konaný pod záštitou prezidenta Petra Pavla, se zaměří na tři klíčové oblasti: rozvoj měst a real estate, moderní energetiku a odpovědné podnikání v kontextu digitalizace a nástupu umělé inteligence.
Energetika: od drahé elektřiny k vlastním zdrojům
Nestabilní ceny energií a nejistota kolem jejich dodávek na jedné straně a rozvoj obnovitelných zdrojů a dalších technologií i širší možnosti sdílení elektřiny na té druhé tvoří společně silný impuls pro změnu přístupu k energetice. Konference Bold Future ukáže, jak si mohou firmy i města postavit vlastní energetický deštník.
Účastníci zjistí, jaké zdroje a technologie je vhodné kombinovat i jaký model by mohl být pro jejich energetickou vizi ten nejlepší. Konkrétní přístupy přiblíží například Michal Výskala ze společnosti Guardexy nebo Petr Polách z VE MIND.
Města a stavebnictví: kde a jak se bude stavět
Podle průzkumu agentury Focus pro Frank Bold považují tři čtvrtiny Čechů výstavbu dostupných bytů za jednu z priorit rozvoje svého města. Jaká je realita pro investory i samosprávy na Bold Future ukážou inspirativní prezentace v dopoledním programu i odpolední workshopy v real estate zóně.
O nové éře ve stavebnictví a inovacích promluví Ivan Hasík z PURPOSIA Group. Dopady novely stavebního zákona představí vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová, ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek nebo ředitel odboru územního rozvoje pražského magistrátu Filip Foglar.
Na rozvoj měst v širším měřítku a strategické investice se pak podívají zástupci CzechInvestu a Státní investiční a rozvojové společnosti. Inspiraci z měst na konferenci přivezou zástupci Ostravy a Děčína.
Umělá inteligence a digitalizace: méně administrativy, víc kontroly
Bezpečná práce s daty i správně připravená automatizace nebo účelně nasazená umělá inteligence mohou firmám pomoci ulehčit práci v mnoha oblastech. Zvlášť nyní, kdy musí podnikatelé shromažďovat a předávat řadu informací od dodavatelů i pro vlastní obchodní partnery nebo například plnit podrobné požadavky ISO norem.
Odborné workshopy představí posun v digitalizaci i základní rámec pro efektivní a bezpečné využívání AI – také to je součástí „doby nových pravidel“, na kterou odkazuje podtitul letošní konference Bold Future. Vystoupí například viceprezidentka Vodafone Vladimíra Chlandová nebo ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.
„Konference také ukáže, že držet se hodnot není žádný luxus pro klidné časy. Právě v nejistotě se ukazuje, že se pevné hodnoty vyplácejí. Města se rozvíjejí tam, kde veřejný a soukromý sektor dokážou spolupracovat. Právní stát a předvídatelné instituce přitahují investice. Obnovitelné zdroje jsou nejlevnější pojistkou, kterou máme. Umělá inteligence je přínosem jen tehdy, když ji používáme bezpečně a eticky. Tomu říkáme hodnotový realismus: být zásadový a zároveň pragmatický. Věřím, že si účastníci z Bold Future odnesou nejen inspiraci, ale i odvahu stavět budoucnost na hodnotách,“ uzavírá Pavel Franc, CEO expertní skupiny Frank Bold. Ta k organizaci konference o budoucnosti Česka letos přizvala jako partnery Business Leaders Forum, Změnu k lepšímu, Svaz moderní energetiky, Unii komunitní energetiky a Asociaci developerů.
Zdroj: Frank Bold
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59963.