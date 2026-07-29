Bolest kloubů trápí třetinu Čechů, hlavně při špatné kondici

Autor:
  10:18
Sledovat Metro na Googlu

Chrudim 29. července 2026 (PROTEXT) - Bolestmi kloubů trpí podle aktuálního výzkumu Zdraví pod lupou Lékárna.cz 34 % Čechů. Jde tak o druhý nejčastější fyzický zdravotní problém po bolestech zad. Ještě výraznější je tento podíl u lidí se špatnou fyzickou kondicí. Právě léto často ukáže, v jakém stavu pohybový aparát skutečně je, protože sport, nevhodná obuv, nedostatečná příprava i ignorování prvních potíží mohou vést k bolesti, otoku nebo přetížení.

 „Nejčastějším spouštěčem letních problémů je nárazová fyzická aktivita. Po méně aktivních měsících se však lidé často bez přípravy pustí do horské turistiky, cyklistiky, běhu, míčových sportů nebo náročné práce na zahradě. Svaly, vazy a kloubní struktury přitom nemusí být na prudké zvýšení zátěže připravené. Pokud člověk bez předchozí přípravy výrazně zvýší intenzitu nebo délku pohybu, může dojít k přetížení, drobným poraněním a následné bolesti. Problémem nebývá samotný pohyb, ale příliš rychlý přechod z klidu do vysoké zátěže,“ říká Mgr. Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.

Nejvíce ohrožení jsou lidé bez kondice

Výsledky výzkumu Zdraví pod Lupou Lékárna.cz ukazují, že bolesti kloubů nejsou pouze otázkou vyššího věku. Mezi lidmi, kteří hodnotí svou fyzickou kondici jako špatnou, ji uvádí 54 % dotázaných. U lidí, kteří se o své fyzické zdraví vůbec nestarají, je to 43 %. Slabší kondice může znamenat, že svaly nedokážou klouby při pohybu dostatečně stabilizovat. Náhlá a intenzivní zátěž pak může snáze vést k přetížení kolen, kotníků, kyčlí nebo zad. Svou roli může hrát podle farmaceutky také nevhodná letní obuv bez dostatečné opory, špatná technika pohybu nebo nedostatečná regenerace.

Podvrtnuté kotníky, přetížená kolena i těžké nohy

V online poradně Lékárna.cz se během léta častěji objevují dotazy na podvrtnuté kotníky, natažené svaly, přetížená kolena nebo bolest zad po sportu, práci na zahradě či dlouhém cestování. Horké počasí může zhoršovat také otoky dolních končetin a pocit těžkých a unavených nohou. „Lidé se často ptají na rychlou úlevu, ale nejdříve je potřeba zjistit, co bolesti předcházelo, zda je přítomný otok, zarudnutí nebo omezení pohybu a jaké léky člověk užívá. Stejný příznak může mít různé příčiny a ne každý přípravek je vhodný pro každého,“ doplňuje Pavla Horáková.

Tři chyby, které potíže zhoršují

Jednou z nejčastějších chyb je podle farmaceutů z online poradny Lékárna.cz snaha bolest přechodit. “Člověk si vezme lék proti bolesti a pokračuje ve sportu nebo fyzické práci, přestože tělo signalizuje přetížení či poranění. Potlačení bolesti ale neznamená, že příčina potíží zmizela. Dalším omylem, se kterým se v online poradně setkáváme, je nevhodné použití tepla a chladu. Čerstvé poranění doprovázené otokem lidé někdy zahřívají hřejivou mastí nebo náplastí. Tím však mohou prokrvení, otok a bolest ještě zvýšit. V první fázi je zpravidla vhodnější zátěž přerušit, postižené místo šetrně chladit, případně zpevnit a dát do zvýšené polohy. Nedorozuměním je také očekávání, že kloubní výživa pomůže při náhlé bolesti během několika hodin nebo dnů. Přípravky s kolagenem, chondroitinem nebo dalšími látkami určenými pro kloubní výživu nejsou akutním lékem proti bolesti. Používají se dlouhodobě a jejich výběr by měl odpovídat věku, fyzické zátěži, zdravotnímu stavu i dalším užívaným přípravkům. Při náhlé bolesti je nejprve důležité správně vyhodnotit její příčinu. Právě v individuální online konzultaci podle konkrétních potíží, pohybové zátěže, zdravotního stavu a užívaných léků, sestavíme doporučení pro další postup i dlouhodobou péči o klouby a svaly. Nestačí totiž mít v lékárničce hřejivou náplast – důležité je vědět, kdy ji použít, kdy naopak chladit a kdy už potíže nepatří do samoléčby,“ vysvětluje lékárnice.

Kdy už nestačí samoléčba

Lékárna.cz nabízí online službu Individuální konzultace: Zdraví kloubů a svalů. Základem konzultace je podrobný dotazník, ve kterém klient popíše své potíže, pohybové aktivity, předchozí úrazy, zdravotní stav a užívané léky. Lékárník následně posoudí, co lze řešit v rámci samopéče, jaký typ podpory může být vhodný a kdy už je bezpečnější obrátit se na lékaře nebo fyzioterapeuta. „Smyslem konzultace není doporučit každému stejnou tabletu. Potřebujeme znát souvislosti. Teprve potom lze zodpovědně říct, zda má význam kloubní výživa, lokální přípravek, změna režimu, nebo už potíže nepatří do samoléčby. Výhodou online konzultace je, že ji může člověk využít snadno a odkudkoli. Lékařské vyšetření je vhodné zejména tehdy, pokud člověk po úrazu nemůže na končetinu došlápnout, kloub je výrazně oteklý, deformovaný, zarudlý nebo horký, bolest je náhlá a velmi silná nebo ji doprovází horečka. Odbornou pomoc je vhodné vyhledat také v případě, že se potíže opakují, postupně se zhoršují nebo se nelepší ani po omezení zátěže. Příčiny bolestí kloubů a svalů se mohou výrazně lišit. Jinou podporu potřebuje člověk po sportovním přetížení, jinou senior s dlouhodobými potížemi a jinou ten, kdo užívá více léků nebo má chronické onemocnění,“ uzavírá Pavla Horáková.

Další témata a informace pro média najdete zde v archivu tiskových zpráv.

Zdroj: Lekarna.cz

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod zemí burácí těžká technika a razí se budoucí tunely, na povrchu se už teď začínají dít velké věci....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých tří kin v kontinentální Evropě, kde lze nový film Odyssea vidět v plném formátu. Kvůli obrovskému...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Nedávný požár slámy v Hlučíně má podle policie na svědomí dvacetiletý žhář

ilustrační snímek

Nedávný požár zhruba 300 balíků slámy v zemědělském družstvu v Hlučíně na Opavsku má podle kriminalistů na svědomí žhář. Policie v této souvislosti obvinila z...

30. července 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Kvůli požáru bytového domu v Jevíčku hasiči ve středu evakuovali 22 lidí

ilustrační snímek

Z bytového domu v Jevíčku na Svitavsku museli hasiči ve středu navečer evakuovat kvůli požáru 22 lidí. Hořelo v kotelně budovy se 34 byty. Dva obyvatelé se...

30. července 2026  9:49

Na LFŠ v Uh. Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni

ilustrační snímek

Na 52. ročník Letní filmové školy (LFŠ) v Uherském Hradišti zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků, stejně jako loni. V balíčcích se prodalo dalších 5046...

30. července 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

Kam o víkendu? Želivská neckyáda nabídne zábavu pro celou rodinu

Kam o prvním srpnovém víkendu?

Originální plavidla, historický klášter, program pro děti, motorkářské trasy i výlety po okolí. První srpnová sobota bude v Želivě patřit tradiční Neckyádě, která každoročně láká stovky návštěvníků.

30. července 2026  11:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smolná jízda. Šoférovi se zákazem řízení vypadla cestou spolujezdkyně z auta

ilustrační snímek

V Horní Bříze na Plzeňsku vypadla z jedoucího auta mladá žena. V zatáčce otevřela dveře od auta, aby uvolnila ve dveřích přivřený bezpečnostní pás, a vypadla. Nehoda bude mít dohru i pro řidiče,...

30. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Předvolební bizár v Chomutově. Opozičnímu hnutí někdo po 16 letech ukradl název

Centrum Chomutova

Největší opoziční hnutí PRO Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto...

30. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Na Kráovéhradecku shořelo deset hektarů pole a lis na slámu, škoda 1,5 milionu

ilustrační snímek

Požár pšeničného pole v Nepasicích u Třebechovice pod Orebem na Královéhradecku způsobil škodu okolo 1,5 milionu korun. Zasažen byl kromě sklizeného pole také...

30. července 2026  9:26,  aktualizováno  9:26

Festival Brod 1995 nabídne Chinaski, Horkýže Slíže či Janka Ledeckého

ilustrační snímek

K hlavním lákadlům festivalu Brod 1995, který se uskuteční 22. srpna, budou patřit Chinaski, slovenští Horkýže Slíže, Janek Ledecký nebo Kapitán Demo....

30. července 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Sinice zhoršily vodu v Hamerském jezeře na Českolipsku, není vhodná ke koupání

ilustrační snímek

Sinice zhoršily kvalitu vody v Hamerském jezeře na Českolipsku, není vhodná ke koupání. Kvalita vody je na čtvrtém stupni pětibodové škály, což znamená, že...

30. července 2026  9:01,  aktualizováno  9:01

Topení v rybníce, vyražené zuby, znásilnění. Muži hrozí za trýznění žen vyšší trest

ilustrační snímek

Za surové týrání partnerek hrozí stíhanému muži z Náchodska nově až 12 let vězení. Po půl roce vyšetřování totiž policie zpřísnila kvalifikaci jeho činů. Kvůli závažnosti i rozsahu následků pro oběti...

30. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Sochu nymfy na náměstí zničil vandal. Radnice reaguje happeningem s autorem

Neznámý vandal zničil v centru Loštic na Šumpersku sochu Hesperidka od Ondřeje...

Socha nymfy Hesperidky nevydržela na náměstí v Lošticích na Šumpersku ani dva měsíce. V úterý večer si nahé ženské tělo v růžové barvě vybral za cíl neznámý vandal. Už po něm pátrá policie. Město...

30. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Praha stále hledá svůj vánoční strom, nejvíc tipů zatím přišlo z Liberecka

ilustrační snímek

Praha stále hledá tradiční strom, který ozdobí vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Nejvíce podnětů dosud přišlo z Libereckého kraje.

30. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×