Bolest kloubů trápí třetinu Čechů, hlavně při špatné kondici

„Nejčastějším spouštěčem letních problémů je nárazová fyzická aktivita. Po méně aktivních měsících se však lidé často bez přípravy pustí do horské turistiky, cyklistiky, běhu, míčových sportů nebo náročné práce na zahradě. Svaly, vazy a kloubní struktury přitom nemusí být na prudké zvýšení zátěže připravené. Pokud člověk bez předchozí přípravy výrazně zvýší intenzitu nebo délku pohybu, může dojít k přetížení, drobným poraněním a následné bolesti. Problémem nebývá samotný pohyb, ale příliš rychlý přechod z klidu do vysoké zátěže,“ říká Mgr. Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.
Nejvíce ohrožení jsou lidé bez kondice
Výsledky výzkumu Zdraví pod Lupou Lékárna.cz ukazují, že bolesti kloubů nejsou pouze otázkou vyššího věku. Mezi lidmi, kteří hodnotí svou fyzickou kondici jako špatnou, ji uvádí 54 % dotázaných. U lidí, kteří se o své fyzické zdraví vůbec nestarají, je to 43 %. Slabší kondice může znamenat, že svaly nedokážou klouby při pohybu dostatečně stabilizovat. Náhlá a intenzivní zátěž pak může snáze vést k přetížení kolen, kotníků, kyčlí nebo zad. Svou roli může hrát podle farmaceutky také nevhodná letní obuv bez dostatečné opory, špatná technika pohybu nebo nedostatečná regenerace.
Podvrtnuté kotníky, přetížená kolena i těžké nohy
V online poradně Lékárna.cz se během léta častěji objevují dotazy na podvrtnuté kotníky, natažené svaly, přetížená kolena nebo bolest zad po sportu, práci na zahradě či dlouhém cestování. Horké počasí může zhoršovat také otoky dolních končetin a pocit těžkých a unavených nohou. „Lidé se často ptají na rychlou úlevu, ale nejdříve je potřeba zjistit, co bolesti předcházelo, zda je přítomný otok, zarudnutí nebo omezení pohybu a jaké léky člověk užívá. Stejný příznak může mít různé příčiny a ne každý přípravek je vhodný pro každého,“ doplňuje Pavla Horáková.
Tři chyby, které potíže zhoršují
Jednou z nejčastějších chyb je podle farmaceutů z online poradny Lékárna.cz snaha bolest přechodit. “Člověk si vezme lék proti bolesti a pokračuje ve sportu nebo fyzické práci, přestože tělo signalizuje přetížení či poranění. Potlačení bolesti ale neznamená, že příčina potíží zmizela. Dalším omylem, se kterým se v online poradně setkáváme, je nevhodné použití tepla a chladu. Čerstvé poranění doprovázené otokem lidé někdy zahřívají hřejivou mastí nebo náplastí. Tím však mohou prokrvení, otok a bolest ještě zvýšit. V první fázi je zpravidla vhodnější zátěž přerušit, postižené místo šetrně chladit, případně zpevnit a dát do zvýšené polohy. Nedorozuměním je také očekávání, že kloubní výživa pomůže při náhlé bolesti během několika hodin nebo dnů. Přípravky s kolagenem, chondroitinem nebo dalšími látkami určenými pro kloubní výživu nejsou akutním lékem proti bolesti. Používají se dlouhodobě a jejich výběr by měl odpovídat věku, fyzické zátěži, zdravotnímu stavu i dalším užívaným přípravkům. Při náhlé bolesti je nejprve důležité správně vyhodnotit její příčinu. Právě v individuální online konzultaci podle konkrétních potíží, pohybové zátěže, zdravotního stavu a užívaných léků, sestavíme doporučení pro další postup i dlouhodobou péči o klouby a svaly. Nestačí totiž mít v lékárničce hřejivou náplast – důležité je vědět, kdy ji použít, kdy naopak chladit a kdy už potíže nepatří do samoléčby,“ vysvětluje lékárnice.
Kdy už nestačí samoléčba
Lékárna.cz nabízí online službu Individuální konzultace: Zdraví kloubů a svalů. Základem konzultace je podrobný dotazník, ve kterém klient popíše své potíže, pohybové aktivity, předchozí úrazy, zdravotní stav a užívané léky. Lékárník následně posoudí, co lze řešit v rámci samopéče, jaký typ podpory může být vhodný a kdy už je bezpečnější obrátit se na lékaře nebo fyzioterapeuta. „Smyslem konzultace není doporučit každému stejnou tabletu. Potřebujeme znát souvislosti. Teprve potom lze zodpovědně říct, zda má význam kloubní výživa, lokální přípravek, změna režimu, nebo už potíže nepatří do samoléčby. Výhodou online konzultace je, že ji může člověk využít snadno a odkudkoli. Lékařské vyšetření je vhodné zejména tehdy, pokud člověk po úrazu nemůže na končetinu došlápnout, kloub je výrazně oteklý, deformovaný, zarudlý nebo horký, bolest je náhlá a velmi silná nebo ji doprovází horečka. Odbornou pomoc je vhodné vyhledat také v případě, že se potíže opakují, postupně se zhoršují nebo se nelepší ani po omezení zátěže. Příčiny bolestí kloubů a svalů se mohou výrazně lišit. Jinou podporu potřebuje člověk po sportovním přetížení, jinou senior s dlouhodobými potížemi a jinou ten, kdo užívá více léků nebo má chronické onemocnění,“ uzavírá Pavla Horáková.
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Zdroj: Lekarna.cz