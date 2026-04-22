Boloňský závod Sinteris oficiálně součástí skupiny GEVORKYAN

Autor:
  10:15
Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost GEVORKYAN, a.s. tímto informuje, že ke dni 22. dubna 2026 nabyla účinnosti transakce, v jejímž důsledku se společnost stala 100% vlastníkem společnosti Gevorkyan Sinteris Italia S.r.l. se sídlem v Boloni. Prostřednictvím Gevorkyan Sinteris Italia S.r.l. byla zároveň na základě uzavřené transakce převzata veškerá aktiva italského závodu práškové metalurgie původně působícího pod značkou Sinteris, včetně hmotného a nehmotného majetku a registrované značky. Tímto krokem je zároveň zajištěna kontinuita stávajících obchodních vztahů se zákazníky a dodavateli italského závodu, přičemž se vytváří prostor pro jejich další rozvoj.

Význam finalizace celého procesu a pozitivní očekávání od dalšího společného fungování potvrzují ve svých vyjádřeních zástupci obou stran.

„Začlenění Sinterisu do skupiny GEVORKYAN vnímáme jako spojení dvou značek se silným odborným zázemím a četnými synergiemi. Skupina GEVORKYAN představuje dobře etablovanou a dlouhodobě stabilní společnost. Inovační kapacity skupiny v Polsku, Rakousku a na Slovensku tvoří pevný základ pro technologický a obchodní rozvoj našeho závodu v Boloni, a to jak na domácím, tak i na globálním trhu,“ uvádí Ing. Alessandro Salemi za společnost Gevorkyan Sinteris Italia.

„Jsme rádi, že se tak seriózní značka s dlouholetou tradicí, jakou je Sinteris, stává součástí skupiny GEVORKYAN. Již v této fázi vidíme, že zákazníci pozitivně vnímají možnost využívat zázemí obou závodů, na Slovensku i v Itálii, což se promítá do nových projektů a nárůstu dlouhodobých kontraktů,“ uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.

O GEVORKYAN

GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.

Zdroj: GEVORKYAN, a.s.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

OBRAZEM: Nové vozy lanovky dorazily na pražský Petřín. Kdy se svezou první první cestující?

Dnes probíhá přesun a osazení nových vozů lanové dráhy na zrekonstruovanou trať...

Na pražský Petřín dorazily nové vozy lanovky. Technici je začali usazovat na trať, zatím jsou ale zakryté plachtami. Veřejnost jejich podobu uvidí až v následujících dnech přímo ve stanicích....

22. dubna 2026

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

22. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most

Výstavba obchvatu Přeštic na Plzeňsku nabrala kvůli archeologickému průzkumu...

Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže...

22. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

IKEM hledá ideální dárce kostní dřeně. Zájem zvýšil příběh muže s agresivní leukémií

IKEM

Od chvíle, kdy v médiích zazněla zpráva o muži s agresivní leukemií, pro kterého je darování kostní dřeně otázkou života a smrti, se rychle rozšiřuje registr dárců. Díky velkému zájmu tak mají větší...

22. dubna 2026  11:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dost bylo pomníčků u vytížené křižovatky. ŘSD se rozhodlo zakročit

Na místě, kde osmadvacetiletý motorkář vjel do skupiny lidí, kteří vystoupili z...

U Chlumce nedaleko Ústí nad Labem začnou ve čtvrtek stavební práce spojené s budováním okružní křižovatky na silnici I/30, kde se v minulosti stalo několik tragických dopravních nehod. Řidiči se při...

22. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Společnost EY je opět hrdým podporovatelem MFF Karlovy Vary

22. dubna 2026  11:32

Skladatelka Švihálková uvede Beckettovu Company na festivalu NODO v Ostravě

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá skladatelka a perkusionistka Kristýna Švihálková představí na festivalu New Opera Days Ostrava (NODO) své instrumentálně-divadelní dílo...

22. dubna 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Studenti překvapili prezidenta obrazem. Čekal ho i muž, s nímž skočil padákem

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Na Gymnáziu a grafické škole v Přelouči ho studenti...

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  11:30

Sexuální násilí, víra a klimatická krize: Summit o udržitelnosti otevře tabu

22. dubna 2026  11:24

Krajská zdravotní spravující nemocnice na severu Čech nezvýší mzdy kvůli ztrátě

ilustrační snímek

Krajská zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, hospodařila loni se ztrátou 142,7 milionu korun. Podle vedení společnosti je důvodem...

22. dubna 2026  9:44,  aktualizováno  9:44

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Cyklisté v Žižkovském tunelu zpomalí na desítku. Na dodržování pravidel dohlédne policie

Cyklisté pojednou v Žižkovském tunelu pomaleji.

Žižkovský tunel, který spojuje Žižkov s Karlínem, čekají změny. Radnice Prahy 3 reaguje na opakované stížnosti veřejnosti i vlastní zjištění z terénu a zavádí opatření, která mají omezit konflikty...

22. dubna 2026  11:14

Lípa Musica přiveze do regionu světová jména. Festival slaví čtvrtstoletí

Během závěrečného koncertu 31. října na sebe strhne pozornost Avishai Cohen,...

Večery při svíčkách, v kostelech a bazilikách, ale třeba i na huti. Organizátoři mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica odtajnili program jubilejního ročníku.

22. dubna 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.