Boloňský závod Sinteris oficiálně součástí skupiny GEVORKYAN

Význam finalizace celého procesu a pozitivní očekávání od dalšího společného fungování potvrzují ve svých vyjádřeních zástupci obou stran.
„Začlenění Sinterisu do skupiny GEVORKYAN vnímáme jako spojení dvou značek se silným odborným zázemím a četnými synergiemi. Skupina GEVORKYAN představuje dobře etablovanou a dlouhodobě stabilní společnost. Inovační kapacity skupiny v Polsku, Rakousku a na Slovensku tvoří pevný základ pro technologický a obchodní rozvoj našeho závodu v Boloni, a to jak na domácím, tak i na globálním trhu,“ uvádí Ing. Alessandro Salemi za společnost Gevorkyan Sinteris Italia.
„Jsme rádi, že se tak seriózní značka s dlouholetou tradicí, jakou je Sinteris, stává součástí skupiny GEVORKYAN. Již v této fázi vidíme, že zákazníci pozitivně vnímají možnost využívat zázemí obou závodů, na Slovensku i v Itálii, což se promítá do nových projektů a nárůstu dlouhodobých kontraktů,“ uvádí Dipl.-Ing. Artur Gevorkyan, předseda představenstva GEVORKYAN, a.s.
O GEVORKYAN
GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na www.gevorkyan.eu/cs.
Zdroj: GEVORKYAN, a.s.
