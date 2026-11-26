Součástí nabídky jsou také úvěry zajištěné nemovitostmi. Investoři mohou využívat automatické investiční strategie, reinvestovat získané výnosy a diverzifikovat své portfolio mezi různé typy úvěrů a jejich poskytovatele.
Od svého spuštění platforma oslovila více než 25 tisíc investorů a celkový objem proinvestovaných úvěrů přesáhl 7 miliard korun. Stejně jako jiné formy investování jsou i investice do úvěrů spojeny s rizikem ztráty kapitálu.
Více informací: https://bondster.com/cz/
Zdroj: bondster.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60256.