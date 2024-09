Bonett dodává plyn na Pražský hrad

Dodávky zemního plynu v celkovém objemu 20 GWh směřují do dvou velkoodběrných míst, konkrétně na Pražský hrad a do Zámku Lány, který rovněž spadá pod Správu Pražského hradu. Plyn dále směřuje do 15 maloodběrných míst. Skupina Bonett zakázku vyhrála v aukci na PXE na základě nejlepší nabídnuté ceny.

„Získání zakázky od Pražského hradu je pro nás velkou ctí a zároveň potvrzení toho, že kráčíme správným směrem. Na poli distribuce energií se chceme stát silným hráčem a zároveň klademe důraz na osobní přístup a snižování ekologické zátěže v naší zemi,“ říká Václav Holovčák, člen představenstva skupiny Bonett.

„Nejnižší nabídnutá cena je u podobné veřejné zakázky klíčovým parametrem pro výběr dodavatele. Jako každý odběratel však v průběhu čerpání hledíme také na kvality dodávané služby a souvisejícího servisu. Dosavadní spolupráce běží hladce,“ říká Pavel Vyhnánek, ředitel Správy Pražského hradu.

Bonett Energie jako licencovaný obchodník nabízí dodávky zemního plynu a elektřiny středním a velkým B2B subjektům. A to jak veřejným, tak soukromým institucím, které odebírají zemní plyn pro vytápění svých provozů, typicky municipality, univerzity, nemocnice, průmyslové parky a další. Díky možnostem využití podzemních zásobníků a přístupu na evropské komoditní burzy garantuje skupina zajištění bezpečných dodávek po celé zasmluvněné období.

Bonett Group dokáže všechny dodávky realizovat také v kvalitě biometanu. Jedná se o plyn 100 procentně organického původu, který vzniká rozkladem organických látek. Z hlediska technologií a distribuce jsou biometan a zemní plyn shodné a nevyžadují si žádné úpravy plynárenské infrastruktury ani spotřebičů. Skupina tak dnes patří k významným snižovatelům uhlíkové stopy v České republice a nabízí společnostem v rámci ESG možnost snížit emisní stopu z využívání zemního plynu o 10 % až 100 %.

Bonett Group je certifikován v systému ISCC. Vstoupil na českou a německou komoditní burzu, což mu umožňuje nakupovat přímo na trhu bez zprostředkovatelů. Je oprávněn poskytovat fyzické dodávky biometanu nebo převádět záruky původu (GoO) za účelem snížení emisí průmyslových parků, provozů nebo budov.

O skupině Bonett

Bonett je silný a zkušený partner, který se v oblasti prodeje, investic a generálních dodávek technologií pro alternativní paliva pohybuje více než 25 let. Nabízí komplexní dodávky energií, profesionální péči, servis a tu nejvyšší kvalitu v celém portfoliu produktů od energií pro vytápění po technologie pro alternativní paliva H2, bioCNG, LNG, biometan a LPG. Tržby skupiny Bonett jsou na úrovni 2 miliard korun. Skupina působí v České republice, Polsku a na Slovensku. Má licence pro obchod s plynem a elektřinou, ISCC certifikaci, a je certifikována pro obchod s plynem na německé i české burze plynu. Bonett provozuje největší 100% českou síť s více než 50 bioCNG plnícími stanicemi v investiční hodnotě 500 milionů korun a vydává vlastní bioCNG karty, které garantují zákazníkům cenové zvýhodnění a přináší další benefity. Při všech svých aktivitách dbá na ochranu životního prostředí a snižování emisí, a proto svým klientům dodává výhradně bioCNG z obnovitelných zdrojů, které v rámci ESG významně snižuje emise z dopravy. Více informací naleznete na www.bonett.cz.