Bonus až 8500 Kč ke stavebnímu spoření od Buřinky platí už jen do konce roku

Stavební spoření patří dlouhodobě mezi oblíbené způsoby konzervativního zhodnocení úspor. V době, kdy se úrokové sazby na trhu postupně mění, je kombinace garantovaného úroku a státní podpory pro řadu domácností jistotou. Akční bonus tuto kombinaci ještě posiluje a činí produkt výrazně atraktivnějším.
„Právě závěr roku bývá chvílí, kdy lidé hodnotí své finance a hledají stabilní způsob, jak je zhodnotit. Kombinace bonusu, státní podpory a garantovaného úroku dokáže nabídnout zajímavý výnos, který je i nad úrovní standardních spořicích produktů. Pokud zájemci plánují uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, nyní mají možnost získat všechny dostupné výhody,“ říká Jana Součková z Buřinky.
Díky akční nabídce mohou klienti Buřinky využít následující výhody:
- bonus v podobě zdvojnásobení státní podpory pro nové smlouvy uzavřené do 31. 12. 2025, a to až 6000 Kč;
- bonus za velký vklad až 2500 Kč;
- garantovaná úroková sazba z vkladů 2,0 procenta ročně;
- státní podpora až 1000 korun ročně při spoření doporučené částky 20.000 korun ročně a při splnění zákonných podmínek;
- při spoření v doporučené výši a využití našich výhod lze dosáhnout celkového zhodnocení až 5,3 procenta ročně.
Současná nabídka patří díky spojení garantovaného úroku, státní podpory, bonusu, struktury spoření a stabilitě mezi nejvýhodnější produkty ve svém segmentu.
O Buřince
Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.
Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.
Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny