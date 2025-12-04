Bonus až 8500 Kč ke stavebnímu spoření od Buřinky platí už jen do konce roku

Autor:
  14:26
Praha 4. prosince 2025 (PROTEXT) - Akční nabídka Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) poskytuje klientům možnost získat ke stavebnímu spoření bonus v podobě zdvojnásobení státní podpory až 6000 Kč. Výhoda se vztahuje na všechny nové smlouvy uzavřené do 31. 12. 2025, navíc ještě s bonusem za velký vklad až 2500 Kč. Vzhledem k blížícímu se konci roku mají zájemci už jen několik týdnů na sjednání smlouvy za mimořádně výhodných podmínek. Zhodnotí tak své vklady až 5,3 % ročně.

Stavební spoření patří dlouhodobě mezi oblíbené způsoby konzervativního zhodnocení úspor. V době, kdy se úrokové sazby na trhu postupně mění, je kombinace garantovaného úroku a státní podpory pro řadu domácností jistotou. Akční bonus tuto kombinaci ještě posiluje a činí produkt výrazně atraktivnějším.

Právě závěr roku bývá chvílí, kdy lidé hodnotí své finance a hledají stabilní způsob, jak je zhodnotit. Kombinace bonusu, státní podpory a garantovaného úroku dokáže nabídnout zajímavý výnos, který je i nad úrovní standardních spořicích produktů. Pokud zájemci plánují uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření, nyní mají možnost získat všechny dostupné výhody,“ říká Jana Součková z Buřinky.

Díky akční nabídce mohou klienti Buřinky využít následující výhody:

  • bonus v podobě zdvojnásobení státní podpory pro nové smlouvy uzavřené do 31. 12. 2025, a to až 6000 Kč;
  • bonus za velký vklad až 2500 Kč;
  • garantovaná úroková sazba z vkladů 2,0 procenta ročně;
  • státní podpora až 1000 korun ročně při spoření doporučené částky 20.000 korun ročně a při splnění zákonných podmínek;
  • při spoření v doporučené výši a využití našich výhod lze dosáhnout celkového zhodnocení až 5,3 procenta ročně.

Současná nabídka patří díky spojení garantovaného úroku, státní podpory, bonusu, struktury spoření a stabilitě mezi nejvýhodnější produkty ve svém segmentu.

O Buřince

Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.

Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.

Zdroj: Stavební spořitelna České spořitelny

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Ve vsetínském zámku bude v neděli Zámecké adventní kouzlení

ilustrační snímek

Muzeum regionu Valašsko připravilo na druhou adventní neděli Zámecké adventní kouzlení ve vsetínském zámku. Jde o jeden z nejnavštěvovanějších programů muzea,...

4. prosince 2025  14:41,  aktualizováno  14:41

Galerie Gong v Ostravě vystavuje kolekci 183 dřevořezů Heleny Salichové

ilustrační snímek

Galerie Gong v Ostravě vystavuje ode dneška kolekci 183 dřevořezů Heleny Salichové. Výstava vznikla u příležitosti 130. výročí narození a 50. výročí úmrtí...

4. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Vražda mezi cizinci v Teplicích. Soud poslal Turka na 14 let do vězení

Justice, talár, soudce, zástupce, soud, spis, trest, odvolat

Za vraždu Chorvata poslal dnes ústecký krajský soud na 14 let do vězení občana Turecka. Incident se odehrál loni v létě ve sklepě domu v Teplicích poté, co se oba muži dostali do sporu. Podle...

4. prosince 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Na střelnici chtěl mladík spáchat sebevraždu. Přišla však nečekaná záchrana

Nedílnou součástí přípravy k získání zbrojního průkazu je střelecká příprava. V...

V pražské Hostivaři se dnes odpoledne pokusil o sebevraždu mladý cizinec. Na místní střelnici proti sobě namířil zbraň. Díky rychlé reakci dvou policistů, kteří byli na místě jako instruktor a...

4. prosince 2025  16:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehled změn ve veřejné dopravě na jižní Moravě. Cestování načerno se prodraží

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Jízda načerno by se mohla už brzy prodražit na celé jižní Moravě. Navýšení pokuty na 2 500 korun při dodatečné platbě by se mohlo kromě Brna nově týkat i zbytku kraje. Vedení hejtmanství totiž...

4. prosince 2025  16:12

Střelivo i zlatý frank. Archeologové odkryli vojenské hroby na východě Čech

Detail jedince nalezeného v hromadném vojenském hrobě 18. století na záchranném...

Vědci v trase budoucí dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století. Považují je za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných...

4. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pod značkou Kluci ze Zlína přinášejí jiné pohledy na město, jejich videa bodují

Kluci ze Zlína: zleva Ondřej Hlad, Michal Prat a Ondřej Radovan Liščák,...

Tři kluci z Třebíče, Dubňan a Ústí nad Labem, kteří se potkali na internátě ve Zlíně, začali na sociálních sítích natáčet videa o městě, ze kterého nepocházejí. Ondřej Radovan Liščák (18 let), Michal...

4. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

V karvinském parku vzniká ovocný sad, má pomoci zmírnit šíření jmelí

ilustrační snímek

V parku Boženy Němcové v Karviné vzniká ovocný sad, který bude veřejně přístupný. Na ploše zhruba 6300 metrů čtverečních pracovníci odborné firmy vysadí více...

4. prosince 2025  14:16,  aktualizováno  14:16

BingX pořádá na Tenerife setkání externích tvůrců obsahu, kde představuje inovace a vynikající výsledky komunity

4. prosince 2025

Bývalá přádelna ve Frýdku-Místku se promění v kulturní a komunitní centrum

BĂ˝valĂˇ pĹ™Ăˇdelna ve FrĂ˝dku-MĂ­stku se promÄ›nĂ­ v kulturnĂ­ a komunitnĂ­ centrum

Areál bývalého závodu 08 textilky Slezan ve Frýdku-Místku, dosud známý jako Přádelna bratří Neumannů - Osmička, se promění v kulturní a komunitní centrum Nová...

4. prosince 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Festival Leoše Janáčka přinese třicet koncertů v Moravskoslezském kraji

ilustrační snímek

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který se v Ostravě a na dalších místech Moravskoslezského kraje uskuteční od 1. června do 3. července příštího...

4. prosince 2025  14:07,  aktualizováno  14:07

Centrum denních služeb v Ústí nad Labem za necelých 40 milionů korun je hotové

Centrum dennĂ­ch sluĹľeb v ĂšstĂ­ nad Labem za necelĂ˝ch 40 milionĹŻ korun je hotovĂ©

Centrum denních služeb pro seniory a zdravotně postižené v Ústí nad Labemza téměěř 40 milionů korun je hotové. Klienti v něm budou od 5. ledna příštího roku. V...

4. prosince 2025  14:01,  aktualizováno  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.