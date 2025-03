BOOX Note Air4 C – všestranný barevný digitální zápisník pro kreativitu a produktivitu je nyní dostupný v celé Evropě

8:22

Kanton (Čína) 3. března 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost BOOX, renomovaný lídr v oblasti technologie elektronického papíru (ePaper), v průběhu let uvedla na trh řadu zařízení s E Ink displejem, která zlepšují způsob práce s digitálním obsahem. Koncem roku 2024 představila společnost BOOX Note Air4 C, špičkový 10,3palcový barevný digitální zápisník s technologií E Ink, který doslova mění možnosti přemýšlení, tvorby a práce. Tento nový model staví na mimořádných funkcích svého předchůdce a navíc přináší vylepšenou kvalitu displeje, vyšší výkon a celkově lepší uživatelský zážitek. Note Air4 C je nyní možné objednat v celé Evropě v oficiálním obchodě BOOX Euro Shop.