Bosal si pro migraci na IFS Cloud vybral InfoConsulting

InfoConsulting je jedním ze dvou partnerů na světě s nejvyšším statusem IFS Elite Partner. Migrace na IFS Cloud umožní Bosalu v rámci evergreen modelu využívat pravidelné inovace a sjednotit ERP platformu napříč pobočkami. Hlavním cílem projektu je maximální využití standardních funkcionalit a přechod z rozšíření Automotive Supply Chain (ASC) na standard IFS Cloud. Rozhodnutí Bosalu dále posiluje pozici InfoConsultingu jako důvěryhodného partnera pro digitální transformaci výrobních podniků.
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Zdroj: InfoConsulting Czech
https://infoconsulting.com/cs/