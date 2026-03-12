Bota uvádí na trh SAION AI, fyzickou platformu pro biovýrobu na bázi AI

Autor:
  13:48
San Francisco/Chang-čou (Čína) 12. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - S tím, jak umělá inteligence přetváří digitální svět prostřednictvím kognitivních a generativních schopností, objevuje se nová hranice: Fyzická umělá inteligence – inteligentní systém, který vnímá, uvažuje a jedná ve fyzickém světě.

Společnost Bota dnes uvádí SAION AI, první platformu fyzické AI pro biovýrobu

SAION AI se neomezuje pouze na návrh in silico. Jedná se o komplexní platformu fyzikální umělé inteligence, která integruje poznávání, orchestraci a uzavřenou smyčku provádění experimentů na bázi end-to-end a neustále optimalizuje biologické objevy a biovýrobu.

SAION AI je postavena na třívrstvé architektuře: Poznávání, orchestrace, provádění

Platforma je založena na rozsáhlých jazykových modelech a propojuje vědecké uvažování s reálným prováděním experimentů. Tato architektura umožňuje bezproblémovou orchestraci od pochopení biologického systému až po laboratorní experimenty a vytváří samooptimalizující se uzavřenou smyčku pro biovýrobu.

Poznávání: Biologické porozumění v různých měřítcích

Vrstva Cognition Layer je postavena na datech ze systému Cell2Cloud Biofoundry společnosti Bota, který integruje desítky milionů experimentálních datových bodů, miliony vědeckých publikací a patentů a veřejné biologické databáze. V kombinaci se špičkovými modely AI4Science rozvíjí SAION AI víceúrovňové porozumění v celém kontinuu od genu přes bílkoviny a buňky až po fermentaci, což umožňuje systematický návrh a vědecká rozhodnutí založená na datech.

Orchestrace: Inteligentní koordinace výzkumu

Orchestrační vrstva se soustřeďuje na engine pro orchestraci agentů (Agent harness), který je založen na uvažování LLM a koordinuje spolupráci více agentů, vyvolávání nástrojů a komplexní vědecké pracovní postupy.

Vrstva rozkládá složité cíle na strukturované úlohy a zahrnuje 316 specializovaných vědeckých nástrojů, což umožňuje dynamické směrování a automatizované výzkumné pracovní postupy s odolností proti chybám.

Provedení: Autonomní experimentální provoz

Prostřednictvím vlastního jazyka biologických protokolů společnosti Bota převádí SAION AI experimentální návrhy na standardizované pokyny, které přímo řídí laboratorní hardware a dodávají reálná data zpět do vrstvy poznávání, což umožňuje neustálé zlepšování modelů a zrychlení výzkumu a vývoje.

Výkon v reálném světě

SAION AI prokázal výkonnost SOTA v několika referenčních testech AI v oblasti přírodních věd, čímž potvrdil své možnosti jako systém AI pro vědu.

Klíčové výsledky

• Porozumění literatuře: 70,7 % u LitQA+SuppQA – překonání předních modelů pro všeobecné použití

• Sekvenční uvažování: 88,2 % v úlohách SeqQA pro DNA, RNA a proteiny.

• Genetické inženýrství: 84,9 % v benchmarcích pro úpravu genů a klonování.

• Vědecký objev: 89,6 % v benchmarku BAIS-SD.

Validace v reálném světě potvrzuje, že SAION AI dokáže autonomně dokončit kompletní výzkum – od rešerše literatury až po sestavení laboratorního experimentu (wet-lab) – s přesností přes 90 %.

Na cestě k autonomní biovýrobě

Spuštění společnosti SAION AI posouvá biovýrobu za hranice tradičního experimentování metodou pokus-omyl směrem k inteligentní inženýrské disciplíně, kde umělá inteligence a fyzické laboratoře spolupracují na urychlení objevů a škálování výroby.

SAION AI DEMO

Kontaktujte nás: bota.pr@bota.bio

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2930649/Picture1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2930650/Picture2.jpg

