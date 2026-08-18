Bozankaya posiluje v Praze a zrychluje expanzi v Evropě

„Referenční projekty, které jsme úspěšně realizovali napříč Evropou, vytvářejí významné příležitosti na nových trzích. Do budoucna chceme náš mezinárodní růst ještě více urychlit,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bozankaya Aytunç Günay.
Pražský dopravní podnik nejprve objednal sedm trolejbusů a následně dalších 23 vozidel. Aktuální zakázka tak zahrnuje celkem 30 nízkopodlažních bateriových trolejbusů.
V Itálii společnost rozšířila rámec tramvajového projektu pro Neapol na celkem 50 vozidel, z nichž 35 již bylo závazně objednáno. V Polsku získala kontrakt na dodávku deseti tramvají pro město Elbląg.
Silné postavení má Bozankaya také v Rumunsku, kam dosud dodala 74 tramvají – 40 do Temešváru a 34 do Jasů. V roce 2026 rovněž dokončila dodávku 25 tramvají nové generace pro Bělehrad.
Investice firmy míří do digitalizace a energetické účinnosti
Bozankaya při vývoji kolejových vozidel sází na nižší spotřebu energie, digitální technologie a dlouhou životnost. Společnost vyvíjí vozidla s energeticky úspornými trakčními systémy, lehkými konstrukcemi karoserií, vyšším komfortem cestujících a řešeními zajišťujícími dlouhou životnost.
„Konkurence se dnes již neomezuje pouze na výrobu vozidel. Chytré systémy údržby, datová analytika, energetický management a digitální technologie formují budoucnost odvětví. Tím, že směřujeme naše investice do výzkumu a vývoje právě do těchto oblastí, vyvíjíme již dnes dopravní technologie zítřka,“ uvedl Günay.
Bozankaya řídí řadu klíčových procesů vlastními kapacitami, od návrhu a technického vývoje až po výrobu. Díky tomu může připravovat řešení odpovídající konkrétním potřebám jednotlivých měst a je také výrazně levnější.
„Naší největší silou jsou pokročilé inženýrské schopnosti a robustní infrastruktura výzkumu a vývoje. Od založení společnosti je naším cílem vyvíjet dopravní technologie s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl Günay. „Kolejové systémy a elektrická vozidla veřejné dopravy, která vyvíjíme, dnes úspěšně prezentují schopnosti na mezinárodních trzích. Řadu kritických procesů, od návrhu a technického vývoje až po výrobu, řídíme vlastními kapacitami. Díky tomu můžeme vyvíjet řešení na míru, která odpovídají specifickým potřebám jednotlivých měst. Tento integrovaný přístup zvyšuje kvalitu našich výrobků i naši globální konkurenceschopnost,“ dodal.
Bozankaya se podílí také na metru v Bangkoku
Vedle evropských zakázek společnost posiluje také v Asii. Bozankaya spolupracuje se Siemens Mobility na projektech metra v Bangkoku již od roku 2016.
V současnosti se podílí na výrobě 53 třívozových souprav pro oranžovou a modrou linku, tedy celkem 159 vozů. Na projektu spolupracují Siemens Mobility, Bozankaya a ST Engineering Urban Solutions. Vozidla se vyrábějí v závodě Bozankaya v Ankaře.
Zdroj: PR Moc, s. r. o.