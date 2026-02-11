BrainMarket navazuje spolupráci s SK Slovan Bratislava. Podpoří A- tým a realizační tým

„Vrcholový sport je o detailech. O každodenní práci, disciplíně a správných rozhodnutích na hřišti i mimo něj - průběhu tréninků, v samotných zápasech i ve chvílích regenerace, kdy se tělo připravuje na další výzvy. Velmi si vážíme důvěry SK Slovan Bratislava a těšíme se na společnou cestu,“ říká Jiří Votava, CEO BrainMarket.
Slovan Bratislava patří dlouhodobě mezi kluby, které udávají tempo slovenského fotbalu a inspirují fanoušky napříč generacemi. Nové partnerství s BrainMarketem stojí na společných hodnotách – profesionalitě, důrazu na kvalitu a touze neustále posouvat hranice výkonu.
„Naším cílem je poskytovat hráčům i realizačnímu týmu maximální podporu v každodenní přípravě. BrainMarket vnímáme jako silného partnera, který sdílí náš přístup k výkonu i dlouhodobé práci,“ doplňuje Ivan Kmotrík ml., CEO ŠK Slovan Bratislava
Tato spolupráce symbolicky spojuje dva světy – svět BrainMarketu zaměřený na zdraví, kvalitu a špičkovou výživu, a svět profesionálního sportu, kde rozhodují detaily, disciplína a maximální nasazení.
BrainMarket je česká značka zaměřená na prémiovou výživu, doplňky stravy a produkty pro zdravý životní styl. Cílem společnosti je přinášet kvalitní a funkční řešení, která podporují výkon, regeneraci i dlouhodobé zdraví – od každodenních zákazníků až po vrcholové sportovce. BrainMarket klade důraz na čisté složení, špičkovou kvalitu a inovace podložené vědeckými poznatky.
SK Slovan Bratislava je nejúspěšnější slovenský fotbalový klub s historií sahající až do roku 1919 a dlouholetou tradicí na domácí i mezinárodní scéně. Klub získal desítky ligových i pohárových titulů a je jediným klubem z bývalého Československa, který vyhrál prestižní evropskou soutěž – Pohár vítězů pohárů v roce 1969. Slovan pravidelně reprezentuje Slovensko v evropských pohárech. Klub je dlouhodobým lídrem slovenské Niké ligy a významným nositelem fotbalové tradice v regionu.
Zdroj: BrainMarket
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.