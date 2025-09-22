BRAND MANAGEMENT – GAMING

Autor:
  11:30
Praha 22. září 2025 (PROTEXT) - Vstup značek do herního prostředí už dávno není jen experimentem, ale plnohodnotnou strategií, jak oslovit mladší generace a budovat věrné komunity. První den letošní konference Brand Management, která se uskuteční 30.-1.10.2025 v Cubex Centru v Praze, nabídne exkluzivní program věnovaný tématu Brand Gaming.

Herní a e-sportová scéna přitahuje miliony fanoušků a pro mladší generace, jako například generace Z, představuje přirozený prostor pro zábavu i interakci. Značky zde ale musí fungovat jinak než v tradičních médiích. Prezentace Ladislava Dyntara, Founder & CEO, Good Game, se zaměří na to, co hráče opravdu osloví, co už zavání „přetvářkou“ a jak budovat respekt u herní komunity. Autenticita tu není volitelná – je to základní podmínka úspěchu.

Jak vnímají značky a marketing herní vývojáři? Jiří Rýdl, Marketing Director, Warhorse Studios, nabídne otevřený pohled zevnitř studia, které stojí za globálním hitem Kingdom Come: Deliverance. V rozhovoru s Pavlem Hackerem přiblíží, jak Warhorse buduje vztah s komunitou, proč dává přednost přirozenému zájmu před reklamou a co od značkových spoluprací vývojáři opravdu očekávají. Rozhovor nabídne cenné vhledy pro každou značku, která chce být v herním světě vítaným hostem – a ne vetřelcem.

Gaming je dnes mnohem víc než jen zábava – je to prostor, kde mladá generace tráví čas, komunikuje a formuje svou identitu. Mastercard je v tomto světě přítomný dlouhodobě, nejen jako sponzor, ale jako značka, která se snaží porozumět hráčům a navázat s nimi opravdové spojení. Prezentace Ondřeje Rapčana, Marketing Manager, Mastercard, ukáže, proč je pro značky důležité být součástí herní kultury, jak v ní hledat smysl a co všechno může vzniknout, když se spojí značka a skutečná vášeň komunity.

Zdeněk Kvasnica, Project Lead, Bohemia Interactive, ukáže, jak je čím dál složitější získat pozornost mladých zákazníků – klasická reklama často nestačí. Jedním z nejrychleji rostoucích nástrojů, jak oslovit novou generaci, je gamifikace – využití herních principů v marketingu, HR nebo zákaznické zkušenosti. Tato prezentace nabídne pohled z praxe herních studií: jak přemýšlejí o designu, motivaci a zapojení publika. Dozvíte se, co všechno obnáší tvorba gamifikovaného projektu od nápadu po realizaci, jaké principy fungují v komerční i neziskové sféře a jak efektivně spolupracovat mezi značkami, agenturami a vývojáři.

Na to naváže Tomáš Bubelíny, Advocacy & Influence Lead Professional Products Division, L'Oréal, kdy představí inovativní marketingovou strategii značky La Roche-Posay, která se rozhodla oslovit mladé muže prostřednictvím herního prostředí. Zaměří se na kampaň „Effaclar Anti-Acne Speedrun“, jež spojila svět dermokosmetiky s populární hrou Fortnite. Prezentace ukáže, jak se značka díky spolupráci s influencery z oblasti gamingu a integraci produktu přímo do hry dokázala přiblížit nové cílové skupině, zvýšit viditelnost na trhu a zároveň dosáhnout významného nárůstu prodejů.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Stovky prasat uhynuly žízní, chovatel mlčel. Žalobce rozhodl, že k soudu nemusí

Chovatel z Vrbna nad Lesy na Lounsku, v jehož chovu uhynulo přes 700 prasat, nepůjde před soud. Okresní státní zastupitelství v Lounech jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo. Zvířata podle Státní...

22. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Řidič kamionu se vyhýbal protijedoucímu autu a převrátil se do příkopu

Vážná dopravní nehoda uzavřela v pondělí časně ráno silnici z Plzně na Folmavu u České Kubice. Řidič kamionu tam sjel do příkopu a s kolosem se přetočil na bok. Podle policie se vyhýbal...

22. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj podpořil podání týkající se daňových výnosů k Ústavnímu soudu

Zastupitelé Zlínského kraje dnes podpořili návrh na zrušení jednoho z ustanovení zákona o rozpočtového určení daní, který minulý týden předal Pardubický kraj k...

22. září 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Češi chtějí renovovat domy, ale brzdí je mýty a strach z papírování

22. září 2025  12:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češky jsou přebornice ve skládání puzzle. Na světovém šampionátu sahaly po zlatu

Stříbrnou medaili z mistrovství světa ve skládání puzzle na čas (World Jigsaw Puzzle Championship) si odváží české reprezentantky. Ve španělském Valladolidu se utkaly s 296 týmy. Letošními...

22. září 2025  12:25

Řeka Opava se mimo města a obce do původního koryta po povodni už nevrátí

Řece Opavě se po zářijových povodních z roku 2024 na horním toku téměř nikde původní podoba nevrátí. Zatímco v obcích a městech poteče širším či jinak upraveným řečištěm, aby v krizových situacích...

22. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Jedu akorát do Lidlu, vymlouval se řidič hlídce. Přiznal, že od rána pije pivo

Vysoké hodnoty nadýchal při zkoušce na přítomnost alkoholu pětatřicetiletý řidič, kterého zastavili policisté na Vyškovsku. Napoprvé mu přístroj naměřil 2,52 promile, napodruhé dokonce 2,81. Hříšník...

22. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Mladí lidé dostanou prostor mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova

22. září 2025  12:21

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

22. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Soud musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění části Pražského okruhu

Krajský soud v Ostravě musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění stavby Pražského okruhu v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Nejvyšší správní soud (NSS)...

22. září 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Turnov dokončil výstavbu budovy pro dětskou skupinu, stála přes 21 milionů

Turnov v Českém ráji dokončil výstavbu budovy pro svoji první dětskou skupinu. Náklady přesáhly 21 milionů korun, z toho 18 milionů zaplatí město z dotace...

22. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Zvýšení nájemného: Pravidla, která by měl znát každý majitel

22. září 2025  11:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.