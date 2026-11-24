Branislav Krampl přebírá odpovědnost za zákazníky, obchodní priority a růst v celém regionu, kde společnost Wattstor již realizuje projekty v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku, Polsku a v Maďarsku. Ze svého působiště v Brně bude řídit regionální podnikání a jeho interdisciplinární tým energetických odborníků.
Branislav Krampl nastoupil do společnosti Wattstor v únoru 2026 jako provozní ředitel a v době rozšiřování podniku vedl tým zajišťující realizaci projektů. Dříve zastával vedoucí pozice v průmyslových společnostech, jako je Siemens, kde dohlížel na komplexní průmyslové a energetické projekty na klíč.
Společnost Wattstor navrhuje, staví, financuje, provozuje a optimalizuje solární a akumulační systémy pro komerční a průmyslové zákazníky. Její platforma pro správu energie Podium řídí, jak podniky vyrábějí, ukládají a využívají elektřinu. Branislav Krampl hodlá navázat na dosavadní úspěchy v oblasti instalací bateriových úložišť zavedením modelu „energie jako služby“ do nabídky společnosti.
Stephan Marty, generální ředitel společnosti Wattstor, uvedl: „Branislav zná naše podnikání, naše zaměstnance a ví, co je zapotřebí k realizaci komplexních energetických projektů. Jeho zkušenosti ze společnosti Siemens a práce ve vedení realizace projektů ve společnosti Wattstor mu poskytují pevný základ pro tuto roli. Pomůže nám navázat na naše stávající projekty a rozvíjet podnikání v celé střední a východní Evropě.“
Branislav Krampl, generální ředitel pro střední a východní Evropu, řekl: „Náš tým v Brně se již řadu let zabývá navrhováním, výstavbou a provozem bateriových systémů pro komerční a průmyslové zákazníky a již máme projekty na šesti trzích v tomto regionu. Mou prioritou je nyní rozvíjet nabídku služeb typu Energy-as-a-Service (energie jako služby), které zákazníkům umožní přístup k akumulaci energie v bateriích a optimalizaci spotřeby energie bez počátečních kapitálových investic. To znamená podporovat obchodní růst a budovat dlouhodobá partnerství v rámci komerčních, průmyslových i velkých energetických projektů; vybudovat škálovatelnou organizaci, která sjednotí prodej, realizaci, inženýrství a servis; a posilovat provozní dokonalost od realizace projektu až po záruční a SLA služby.“
Jmenování Branislava Krampla následuje po odchodu Jiřího Pitrona, který 31. října 2026 po téměř deseti letech ve společnosti odstoupil z pozice Group CTO společnosti Wattstor a jednatele společnosti Wattstor s.r.o.
Jiří Pitron uvedl: „Z malého technického týmu jsme vyrostli v inženýrskou organizaci, která vyvíjí bateriová úložiště pro celou skupinu Wattstor. Jsem hrdý na technologii, kterou jsme vyvinuli pro více než 230 projektů a 470 MWh instalované kapacity úložišť, ale především na tým, který jsme společně vybudovali. Branislavovi, celému týmu i společnosti Wattstor přeji hodně úspěchů.“
O společnosti Wattstor
Wattstor je energetická společnost nové generace, která dodává komerčním a průmyslovým zákazníkům lokálně vyrobenou, inteligentně spravovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Prostřednictvím služby Price Protect pomáhá Wattstor podnikům řídit dlouhodobé náklady na elektřinu, snižovat emise a lépe využívat solární systémy a bateriová úložiště přímo na místě.
Zdroj: Wattstor
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60206.