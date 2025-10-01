Brankář Frodl se inspiroval videohrou Ghost of Yotei. V pátek nastoupí v unikátní masce, kterou po utkání vydraží

Nová sezóna hokejové extraligy přináší nejen sportovní napětí, nové hráče a očekávané souboje na ledě. Fanoušci se mohou těšit také na nové podoby brankářských masek, které tradičně odrážejí osobnost gólmanů a často vyprávějí jejich vlastní příběh.
„Snažím se je barevně ladit ke své výstroji, k betonům, k rukavicím. Od doby, kdy jsem vstoupil do profi hokeje to u mě vychází na jednu masku na sezónu. Ne nadarmo se říká, že když už blbě chytáš, musíš aspoň dobře vypadat,” říká gólman HC Energie Karlovy Vary Dominik Frodl.
Jeho dvorním designérem je airbrusher Roman Vítek z Foxart.cz. A právě on vytvořil speciální masku, ve které Frodl nastoupí v jednom jediném utkání tento pátek. Na domácím ledě se v ní pokusí uhájit čisté konto Energie proti svému bývalému týmu HC Dynamo Pardubice.
Originální maska pro dobrou věc
Maska je inspirována videohrou Ghost of Yotei, která vychází už 2. října a navazuje na úspěch předchozího titulu Ghost of Tsushima.
Frodlova maska bude výrazně připomínat masku hlavní hrdinky Atsu, která cestuje krajinou severního Japonska na přelomu 16. a 17. století a pátrá po těch, kteří před mnoha lety pobili její rodinu.
„Japonská tématika není u hokejových masek úplně častá, kreslím ji tak jednou za rok. Tahle je ale rozhodně výjimečná jak svým vzhledem, tak i speciálním účelem,“ popisuje Roman Vítek.
Následně poputuje Frodlova maska s motivem Ghost of Yotei do veřejné dražby.
„Každá koruna půjde na nově vznikající nadační fond, který je spojený s mojí charitativní iniciativou Project Frodo. Takže se těším, že společně s fanoušky této hry budeme moci někomu o trošičku zlepšit život,“ zve k dražbě Dominik Frodl, který má k hernímu světu blízko. “Ale od té doby, co se mi narodila dvojčata, je prostor pro hraní samozřejmě vzácnější,” dodává s úsměvem na závěr Frodl.
O Ghost of Yotei
Ghost of Yotei se odehrává 300 let po událostech z úspěšné hry Ghost of Tsushima a je samostatným příběhem zasazeným na japonský venkov na přelomu 16. a 17. století. Příběh vypráví o osamělé žoldačce jménem Atsu. Touží po pomstě a cestuje krásnou i drsnou krajinou severního Japonska, kde pátrá po těch, kteří před mnoha lety pobili její rodinu.
Šestnáct let po smrti své rodiny putuje Atsu napříč Ezem a pátrá po bandě šesti psanců, nachází však mnohem víc než jen pomstu. Během své cesty Atsu objeví nečekané spojence a větší pouta, než si dokázala představit.
Hra vychází 2. října exkluzivně na konzole PlayStation 5.