Bratislava otevře brány Uprisingu už tento pátek!

Už sedmnáctým rokem nabídne Uprising 30. a 31. srpna nabitý žánrový program, okolo stovky kapel, nejenom pro fanoušky reggae, ale i rapu, elektroniky, balkánské a experimentální hudby na sedmi stagích, spousta doprovodných aktivit a lákavých dobrot ze všech koutů světa.

Československá hudební scéna ve festivalové hymně zve na Zlaté Písky

Jak jedinečnou událostí Uprising je potvrzuje i nová píseň Uprising spája nás, ve které na Zlaté Piesky zvou českoslovenští interpreti Medial Banana, Kato, Rest, Vec, Zverina, Boy Wonder, Rida Radar, Cocoman a Kary. Nová skladba je vyznáním muzikantů, pro které je Uprising, stejně jako pro návštěvníky, svátkem hudby, setkání a hlavně místem, kde se nikdo necítí být souzený.

Uprising spája nás - Medial Banana, Rest, Vec, Zverina, Rida Radar, Boy Wonder, Cocoman, Kato, Kary - YouTube

Co nepropásnout?

V pátek si rozhodně nenechejte ujít jamajské matadory roots reggae The Congos, kteří přijedou v původní sestavě, kterou si drží už od sedmdesátých let. Pokud se chcete nechat pobavit balkánskými rytmy, Dubioza Kolektiv jsou zárukou výborné párty, která vás chtě nechtě pohltí a donutí protancovat koncert, a k tomu vás nabije energií na celou noc. Nesmíme zapomenout ani na italského Alborosieho, kterého doprovodí jeho kapela Shengen Clan, zasvěceným není třeba představovat.

Z muzikantů, kteří vystoupí na menších stagí rozhodně nepropásněte ikonický sound system King Original z východního Londýna, kteří přijedou v sestavě Footsie, Sir Spyro a Jah Model. Doporučujeme i mladého Jamajčana Eesah. Ten je mimo jiné zodpovědný i za vokály těch největších z Chronixxových hitů.

Československou rapovou scénu bude v první den reprezentovat např. nová krev, Annet X, nebo naopak stará škola, Orion a Čisty či James Cole.

V sobotu je nejvýznamnějším zástupcem reggae Jesse Royal, reprezentující new roots scénu. Jeden z nejdůležitějších hlasů Jamajky, který si právem vysloužil nominaci na Grammy, předvede poutavou charismatickou show plnou hitů. Zajímavým momentem Uprisingu bude i vystoupení Wicked Dub Division meets North East Ska Jazz Orchestra, kdy se na hlavním pódiu představí 16 muzikantů najednou. Drum and bass zastoupí UK duo Sigma či holandští Black Sun Empire. Za rap se v sobotu představí Rest a Champion Sound, Mc Gey i Boy Wonder a v neobvyklé roli přednášejících i Tono S a Škrupo, kteří budou diskutovat o historii slovenského rapu.

Organizátoři si i letos připravili festivalovou aplikaci, ve které najdete vše potřebné.

Permanentky můžete koupit jak online, tak na místě (online 90 EUR klasický vstup a 175 EUR VIP, které nabízí spoustu benefitů). Více informací najdete na www.uprising.sk