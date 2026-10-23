BRAUN představil novou éru pánského holení: BRAUN NEVO s technologií AeroTouch™

Jednou z nejvýraznějších inovací Braun NEVO je technologie AeroTouch™, která spojuje mimořádně hladké oholení s důrazem na komfort pokožky. Speciální planžeta Ultra-Low Friction, jejíž povrchová struktura je inspirována žraločí kůží, pomáhá minimalizovat tření při pohybu strojku po tváři. O precizní výsledek se pak stará 250 břitů ostrých jako diamanty a adaptivní hlavice, která kopíruje kontury obličeje. Inteligentní procesor navíc průběžně vyhodnocuje hustotu vousů a automaticky přizpůsobuje výkon, aby bylo holení co nejúčinnější a zároveň co nejšetrnější.
Prémiový design do posledního detailu
Braun NEVO zaujme také minimalistickým provedením. Jeho tělo je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli pomocí takzvané monokokové konstrukce, která spojuje elegantní vzhled s odolností a pohodlným úchopem.
„Ve společnosti Braun jsme se rozhodli znovu promyslet celý zážitek z holení. Výsledkem je technologie AeroTouch™, která kombinuje mimořádně nízké tření na pokožce s vysokou účinností, a nový ergonomický design z odolné nerezové oceli. Díky tomuto jedinečnému spojení je Braun NEVO naším dosud nejlepším holicím strojkem a nastavuje nový standard hladké pokožky,“ říká Oliver Grabes, vedoucí designu značky Braun.
Chytré funkce pro každodenní pohodlí
Novinka nabízí barevný NEVO Smart Display, který informuje o stavu strojku a poskytuje doporučení k jeho údržbě. Lithium-iontová baterie vydrží až 60 minut provozu, zatímco pětiminutové rychlonabíjení zajistí energii pro jedno oholení. Strojek je navíc 100% voděodolný a lze jej používat nasucho i ve sprše.
Pro cestování je k dispozici nabíjecí pouzdro PowerCase, které umožňuje prodloužit výdrž strojku až na šest týdnů. O údržbu se stará nové centrum péče 7v1, které strojek automaticky čistí, promazává a nabíjí.
Braun NEVO tak představuje spojení technologických inovací, nadčasového designu a důrazu na komfort pokožky. Holení se díky němu může stát příjemnou součástí každodenní péče o sebe.
https://www.alza.cz/nevo-barevna-varianta-r252604.htm
Zdroj: BRAUN
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59767.