Brazílie: soudní spor o náhradu nákladů na zdravotní péči související s tabákem dosáhl klíčového milníku

Přelomová žaloba podaná v roce 2019 brazilským Úřadem generálního prokurátora (Advocacia-Geral da Uniao, zkráceně AGU), jejímž cílem je přimět největší výrobce cigaret v zemi k finanční odpovědnosti za obrovské náklady na veřejné zdraví způsobené kouřením, dosáhla rozhodujícího milníku. Všechny právní podklady jsou nyní kompletní, včetně stanoviska Federálního státního zastupitelství, které podporuje nároky AGU. Případ nyní čeká na rozhodnutí Federálního soudu v Porto Alegre o tom, zda tabákové společnosti nesou odpovědnost za škody způsobené marketingem a prodejem svých cigaret v Brazílii.
Cílem této žaloby je přimět největší brazilské výrobce cigaret, aby uhradili brazilskému systému veřejného zdravotnictví výdaje na zdravotní péči související s nemocemi, které jsou vědecky prokazatelně spojeny s kouřením. Mezi žalované patří společnosti BAT Brasil (dříve Souza Cruz) a Philip Morris Brasil, jakož i jejich mateřské společnosti British American Tobacco a Philip Morris International.
Tento případ patří k nejvýznamnějším žalobám na náhradu nákladů na zdravotní péči souvisejících s tabákem na světě a mohl by mít dopady daleko za hranicemi Brazílie. V případě úspěchu by tento případ posílil zásadu, že by tabákové společnosti měly nést odpovědnost za obrovské zdravotní a ekonomické náklady způsobené jejich výrobky.
Kouření představuje pro brazilský veřejný zdravotnický systém obrovskou zátěž. Každý rok způsobuje kouření přibližně 177 000 úmrtí a náklady na zdravotní péči se odhadují na 75 miliard brazilských realů (téměř 15 miliard amerických dolarů) , pokud jde o výdaje na léčbu chorob souvisejících s tabákem.
Žaloba argumentuje tím, že ačkoli výroba a prodej cigaret jsou legální činnosti, podniky zůstávají právně odpovědné za odškodnění společnosti za škody způsobené jejich výrobky.
Žaloba Brazílie je první svého druhu v zemi s nízkými či středními příjmy, která dospěla k rozhodnutí o odpovědnosti. Podobné žaloby na náhradu nákladů na zdravotní péči byly podány i v jiných zemích, včetně Kanady a Spojených států, kde vlády úspěšně vymohly náhradu za výdaje na zdravotní péči způsobené užíváním tabáku.
Tabákový průmysl způsobil v Brazílii obrovské a dobře zdokumentované škody na veřejném zdraví. Příznivé rozhodnutí by nejen představovalo významný milník pro Brazílii, ale také by vytvořilo důležitý precedens pro vlády, které se snaží přivést tabákový průmysl k odpovědnosti.
Zdroj: Campaign for Tobacco-Free Kids