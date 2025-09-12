Brazilské ministerstvo školství, UNESCO a Huawei spouští projekty digitální transformace „Otevřené školy" v Bahii a Pará

Projekt, který klade důraz na ekologické digitální vzdělávání a zapojení znevýhodněných regionů, školám poskytne:
• Infrastrukturu pro připojení
• Solární energetické systémy
• Školení učitelů v oblasti vzdělávacích technologií
• Digitální zařízení pro učebny
• Digitální učební plány
Kromě toho budou v rámci projektu pod hlavičkou iniciativy Huawei TECH4ALL a s podporou státních ministerstev školství v Bahii a Pará vybudována dvě centra pro školení učitelů pokrývající severní a severovýchodní regiony Brazílie. Pod vedením Laboratoře kreativity a inovací pro základní vzdělávání (Laboratory of Creativity and Innovation for Basic Education, LabCrie) by měla být tato dvě centra dokončena do konce roku 2025.
„Tato iniciativa nám ukazuje, jak mohou konektivita, digitální nástroje a školení učitelů zlepšit prostředí pro vzdělávání. Nejde jen o to technologie využívat, ale začlenit je do výuky kriticky, kreativně a přitom udržitelně a připravit tak naše školy, pedagogy a studenty na současné i budoucí výzvy," řekl generální ředitel Institutu Anísio Teixeira při státním ministerstvu školství v Bahii Iuri Rubim.
Projekt Otevřené školy (Open Schools), který je v souladu se 4. cílem udržitelného rozvoje (SDG4) OSN a nyní se nachází ve své druhé fázi, si klade za cíl vytvořit odolné vzdělávací systémy, které podporují národní vzdělávací politiky, podpoří digitální transformaci vzdělávacího sektoru a rozšíří spravedlivý přístup k digitálnímu vzdělávání.
„Věříme, že tato iniciativa umožní zásadně urychlit digitalizaci vzdělávání v Brazílii. Působí jako katalyzátor pro přípravu společnosti na digitální transformaci a zaručuje, že svou budoucnost vystavíme na základech širších inovací a větší rovnosti všech občanů," uvedl pedagog a technologický koordinátor státního ministerstva školství v Pará Rafael Herdy.
Příprava učitelů se zaměří na školení pedagogů středních a vysokých škol v oblasti ekologického digitálního vzdělávání a umělé inteligence. Vzdělávací program, který je realizován prostřednictvím virtuální vzdělávací platformy ministerstva školství AVAMEC, má za cíl podpořit 1000 učitelů a studentů z veřejných škol v Jequié a Breves.
„Organizace UNESCO si uvědomuje, že žádná obrazovka nikdy nenahradí živého učitele. Přesto však věříme v obrovský potenciál technologií ve vzdělávání při budování inkluzivnější a udržitelnější budoucnosti," uvedla projektová manažerka UNESCO v Brazílii Maria Rehderová. „Tato iniciativa představuje jednoznačný pokrok v integraci technologií a vzdělávání. Připravujeme také metodiky v oblasti ekologického digitálního vzdělávání a umělé inteligence, které vyvineme na základě dialogu se samotnými pedagogy."
Dalším cílem projektu je posílit brazilskou veřejnou politiku v oblasti digitálního vzdělávání – včetně vypracování národní příručky pro ekologické digitální vzdělávání, obsahující mj. vylepšené národní platformy, propojení škol, budování udržitelné technologické infrastruktury a školení učitelů v tématu umělé inteligence.
„Projekt Otevřené školy odráží závazek společnosti Huawei demokratizovat přístup k technologiím a budovat inkluzivnější digitální budoucnost," uvedla Elise Machadová, koordinátorka pro vládní záležitosti společnosti Huawei Brazil. „Věříme, že digitální inkluze začíná vzděláváním. Projekty, jako je tento, v sobě spojují inovace, udržitelnost a lidský rozvoj a přímo pomáhají komunitám v historicky zanedbávaných regionech."
Vedle Brazílie nyní probíhá druhá fáze projektů Otevřené školy také v Egyptě a Thajsku. Fáze I probíhala v letech 2020 až 2024 v Egyptě, Etiopii a Ghaně.
• V Egyptě podporuje projekt Otevřené školy 950.000 pedagogů základních a středních škol (tzv. K-12) prostřednictvím Národního centra distančního vzdělávání.
• V Etiopii projekt pomohl 12.000 studentům a 250 pedagogům ve 24 středních školách a zlepšil celostátní přístup studentů a pedagogů ke vzdělávacím platformám.
• V Ghaně projekt zapojil 1000 učitelů a 3000 studentů a zkvalitnil národní vzdělávací platformy.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770933/Students_and_teachers_from_Breves_Public_School__Par__State__Brazil___Photo_credit__Huawei.jpg
