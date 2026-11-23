Toto výročí podtrhuje přínos společnosti k průmyslovému rozvoji regionu, stejně jako dlouhodobý závazek firmy Brembo Czech vůči svým zaměstnancům, vzdělávání a místní komunitě.
Od jednoho ke dvěma výrobním závodům
Společnost Brembo Czech zahájila výrobu v Ostravě v roce 2011. Další rozvoj následoval v roce 2019 otevřením druhého závodu. Dnes ostravské provozy pokrývají výrobní proces od hliníkových ingotů až po finální produkt. Závody vyrábějí především brzdové systémy a komponenty určené pro osobní automobily prémiových světových značek.
„Za posledních patnáct let se společnost Brembo Czech stala významnou součástí Ostravy i širšího regionu. Více než 1400 našich zaměstnanců, a zkušenosti i nasazení, které každý den přinášejí, tvoří samotné jádro našeho úspěchu. Kromě výroby vysoce kvalitních brzdových systémů předáváme své odborné znalosti studentům, podporujeme místní organizace a aktivně se zapojujeme do života komunity. Právě toto spojení průmyslové činnosti, lidí a místní angažovanosti je tím, co pro nás těchto patnáct let znamená,“ říká Giovanni Capoferro Ronchetta, generální ředitel Brembo Czech.
15 let růstu a investic
Za posledních patnáct let společnost Brembo Czech výrazně rozšířila své aktivity i počet zaměstnanců v Ostravě. Dnes firma zaměstnává více než 1400 lidí, a to v oblastech výroby, inženýrství, kvality, logistiky, zákaznického servisu i v rámci specializovaných a administrativních pozic. Díky tomuto růstu se Brembo Czech stalo významným zaměstnavatelem v Ostravě.
V tomto období investovala společnost Brembo do svého ostravského závodu téměř 7 miliard Kč, a to včetně investic do výrobních kapacit a technologií.
Společnost dlouhodobě pečuje o profesní rozvoj a stabilitu svého týmu. Pravidelně oceňuje své zaměstnance za jejich věrnost a dlouhodobý přínos k růstu firmy i jejímu každodennímu chodu. Mimo pracovní prostředí společnost Brembo Czech také stmeluje zaměstnance a jejich rodiny prostřednictvím každoročních sportovních a společenských akcí, mezi něž patří například Brembo Cup či Den pro rodiny.
Vytváření příležitostí pro další generaci
Spolupráce s místními vzdělávacími institucemi je důležitou součástí dlouhodobého působení společnosti Brembo Czech v Ostravě. Firma udržuje dlouhodobé partnerství s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, díky kterému nabízí studentům placené dlouhodobé stáže a příležitosti získat praktické zkušenosti v průmyslovém prostředí.
Za posledních 15 let absolvovaly ve společnosti Brembo Czech stáž desítky studentů. V současné době zde působí přibližně 30 stážistů, kteří se zapojují do projektů v různých odděleních, například v technickém úseku či v oblasti kvality či logistiky. Oporu jim poskytují zkušení kolegové a mentoři. Pro řadu studentů představuje tato stáž cennou profesní zkušenost a může jim otevřít dveře k budoucímu kariérnímu uplatnění ve společnosti Brembo Czech.
Aktivní partner v místní komunitě
Angažovanost společnosti Brembo Czech v místní komunitě přesahuje rámec její průmyslové činnosti. Společnost dlouhodobě podporuje charitativní organizace a komunitní iniciativy, mezi něž patří nadační fond Křídla dětem, Charita Ostrava, Český červený kříž či projekt Kolečko spojuje.
Další oblastí dlouhodobé podpory je sport. Brembo Czech je partnerem Ostravského městského maratonu, do něhož se pravidelně zapojují i samotní zaměstnanci firmy. Společnost také již deset let podporuje studentské hokejové derby mezi univerzitami.
Podpora směřuje rovněž k nejmladším fotbalistům z TJ Sokol Hrabová. Brembo Czech přispívá k rozvoji jejich sportovního zázemí, mimo jiné i pořízením nových mantinelů pro tréninkové účely. Tento projekt pomáhá vytvářet lepší podmínky pro místní děti a motivuje více mladých lidí ke sportování.
V rámci skupiny Brembo
Společnost Brembo je globálním lídrem v oblasti inovací v mobilitě, který vyvíjí pokročilá řešení pro vozidla i závodní aplikace. Společnost, vedená svým posláním „utvářet budoucnost bez nehod“, propojuje průmyslovou excelenci s digitálními inovacemi. Díky tomu se bezpečnost, výkon a udržitelnost stávají nedílnou součástí zážitku z jízdy. Ostravské závody společnosti Brembo Czech představují významnou součást celé skupiny. Patnáct let působení v Ostravě odráží silné pouto společnosti Brembo Czech s tímto regionem i její trvalý závazek vůči místnímu provozu a komunitě.
Zdroj: Brembo Czech
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60177.