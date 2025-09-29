Brian Cox opět v Praze!

Autor:
  8:03
Praha 29. září 2025 (PROTEXT) - Profesor Brian Cox se po veleúspěšném představení „Horizons“, které vidělo půl milionu lidí po světě a v Praze vyprodalo Kongresový sál, vrací s novým turné Emergence.

Profesor Cox se za posledních 15 let objevil v řadě přelomových pořadů BBC, od cenou Peabody oceněného Wonders of the Solar System až po celosvětově úspěšnou sérii The Planets. „Emergence je mé nejnáročnější živé vystoupení, které jsem tvořil s obrovskou radostí. Spolupracoval jsem se skvělými vědci, hudebníky, filmaři a grafiky, abych přenesl kosmologii, biologii, filozofii i historii na největší a nejpokročilejší LED obrazovky s nejlepším zvukem a světly, jaké jsem dokázal sehnat. Věřím, že show nabídne všestranný zážitek a zanechá něco nového k přemýšlení v každém, ať už miluje vědu, hudbu, historii nebo přírodu.“

Prof. Brian Cox vystoupí v Praze 4. 9. 2026 v Kongresovém centru. Vstupenky v síti Ticketmaster od 3. 10. 2025

 

Zdroj: Dominik Oždian

dominik@crowncomedyclub.com

 

28. září 2025  18:22,  aktualizováno  29.9 9:03

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elektrárny. Pohled na turbínu.

vydáno 29. září 2025  9:02

Pražský inovační institut společně s hlavním městem Prahou podpoří vzdělávání na středních školách. Finanční dotace sahá až do řádu milionů

29. září 2025

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, policisté ho zadrželi

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v rodinném domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

29. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:50

28. září 2025  11:59,  aktualizováno  29.9 8:35

Smíchovské nádraží Praha

vydáno 29. září 2025  8:28

Výstavba tramvajové trati u Muzea

vydáno 29. září 2025  8:28

Staroměstské náměstí

Akce Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí.

vydáno 29. září 2025  8:27

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla zpřístupněna strojovna elektrárny. Na snímku je propojení turbiny a generátoru, v pozadí pak přístupové schodiště. Je to zajímavý pocit být pod úrovní hladiny řeky.

vydáno 29. září 2025  8:27

Elektrárna Štvanice

Pohled z věže elektrárny není zrovna běžný

vydáno 29. září 2025  8:26

Elektrárna Štvanice

V rámci akce Poznej Vltavu byla přístupněna věž elektrárny.

vydáno 29. září 2025  8:26

Sídliště Solidarita

Letadlo Casa 295MW nad Sídlištěm Solidarita na lince z Prahy do Bruselu krátce po startu z letiště ve Kbelích.Stroj registrace 0481 provozovaný Armádou České republiky byl vyroben roku 2021.

vydáno 29. září 2025  8:26

