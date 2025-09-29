Brian Cox opět v Praze!

Profesor Cox se za posledních 15 let objevil v řadě přelomových pořadů BBC, od cenou Peabody oceněného Wonders of the Solar System až po celosvětově úspěšnou sérii The Planets. „Emergence je mé nejnáročnější živé vystoupení, které jsem tvořil s obrovskou radostí. Spolupracoval jsem se skvělými vědci, hudebníky, filmaři a grafiky, abych přenesl kosmologii, biologii, filozofii i historii na největší a nejpokročilejší LED obrazovky s nejlepším zvukem a světly, jaké jsem dokázal sehnat. Věřím, že show nabídne všestranný zážitek a zanechá něco nového k přemýšlení v každém, ať už miluje vědu, hudbu, historii nebo přírodu.“
Prof. Brian Cox vystoupí v Praze 4. 9. 2026 v Kongresovém centru. Vstupenky v síti Ticketmaster od 3. 10. 2025
Zdroj: Dominik Oždian