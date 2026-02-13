Bridgestone přináší do nové motocyklové videohry RIDE 6 výkony pneumatik z reálného světa

Bridgestone se po partnerství se společností Milestone ve hrách RIDE 4 a RIDE 5 vrací jako oficiální dodavatel pneumatik, který přináší své prémiové motocyklové pneumatiky z reálného světa na virtuální závodní okruhy. Díky novému hernímu mechanismu s duální fyzikou mohou hráči na celém světě prožívat ve hře RIDE 6 sportovní výkony a odolnost, které pneumatiky Bridgestone poskytují jezdcům v každodenním provozu na silnicích, závodních okruzích i nezpevněných cestách.
„RIDE 6 je v této sérii dosud nejrealističtější hrou s nejširším záběrem, a díky tomu je ideální platformou pro prezentaci našeho velkého portfolia prémiových motocyklových pneumatik a jejich provozních vlastností,“ řekl Nico Thuy, ředitel divize motocyklových pneumatik ve společnosti Bridgestone EMEA. „Tato hra posouvá naše dlouhodobé partnerství se společností Milestone na ještě vyšší úroveň rozšířenou nabídkou režimů, novými funkcemi a ještě intenzivnější přítomností značky Bridgestone v rámci celého zážitku než dosud. Prostřednictvím série her RIDE posilujeme naše vedoucí postavení na trhu s motocyklovými pneumatikami a zábavným, podmanivým způsobem prezentujeme naše závodní tradice jezdcům a hráčům na celém světě.“
Dosud nejpodmanivější zážitky ve hře RIDE
Novinkou ve hře RIDE 6 je kariérní režim RIDE Fest, v němž se mohou hráči vcítit do role skutečného jezdce a získat možnost stát se „jedničkou“ v závodech s 10 motocyklovými legendami, jakými jsou Casey Stoner, Guy Martin nebo Troy Bayliss. RIDE Fest zahrnuje speciální kapitolu „Bridgestone Challenge“, v níž se mohou hráči na vlastní kůži důkladně seznámit s pneumatikami Bridgestone v různých disciplínách a na různých površích od okruhových až po vytrvalostní závody. Bridgestone je navíc poprvé v rámci tohoto partnerství oficiálním sponzorem vylepšené „Jezdecké školy RIDE 6“. Hráči mohou v této tréninkové části hry posouvat své dovednosti na ještě vyšší úroveň prostřednictvím specifických cvičení.
Provozní vlastnosti pneumatik a jejich odolnost jsou nedílnou součástí zážitků ve hře RIDE 6. Bridgestone přitom čerpá ze své dlouholeté historie a mimořádných úspěchů v motocyklovém sportu – včetně mistrovství světa ve vytrvalostních závodech FIM EWC. Stejně jako ve skutečných závodech musejí i virtuální jezdci počítat s opotřebením pneumatik, přizpůsobovat svou jízdu měnícím se podmínkám a dělat strategická rozhodnutí. Pneumatiky jsou tak klíčovým faktorem pro dosahované sportovní výkony a postup v rámci hry.
Značka Bridgestone má v návaznosti na svou přítomnost ve hře RIDE 5 ještě výraznější prezentaci v celé hře RIDE 6. Její loga jsou umístěna na různých místech závodních okruhů, v menu a zobrazována i v průběhu hry.
Rozšířená produktová řada pneumatik Bridgestone ve hře RIDE 6
Součástí produktové řady pneumatik Bridgestone ve hře RIDE 6 jsou dva nejmladší členové rodiny pneumatik Bridgestone BATTLAX, představení v letošním roce. RACING BATTLAX V03 je nová vrcholná „slick“ pneumatika značky Bridgestone, která je určena výhradně k jízdě na závodních okruzích, na nichž poskytuje bezkonkurenční přilnavost a ještě kratší časy na kolo. V hře RIDE 6 je k dispozici také nová prémiová sportovní pneumatika BATTLAX RACING STREET RS12, která je homologována pro provoz na veřejných komunikacích a nabízí ze všech silničních pneumatik BATTLAX nejvyšší přilnavost na suché vozovce.
Kromě toho se poprvé v této hře objevují i terénní závody. Hráči si proto mohou nyní ve hře RIDE 6 vybírat rovněž z produktové řady motocyklových pneumatik Bridgestone „Adventure“ včetně pneumatiky BATTLAX ADVENTURECROSS AX41. Jezdci budou mít ve hře RIDE 6 přístup také k motocyklovým pneumatikám Bridgestone BATTLAX ADVENTURE TRAIL AT41, RACING BATTLAX W01 a BATTLAX HYPERSPORT S23.
RIDE 6 je již k dispozici
RIDE 6 nabízí nejrozmanitější garáž v historii této série čítající více než 340 motocyklů* od 21 výrobců* v sedmi kategoriích, jimž k nejvyšším výkonům pomáhají prémiové pneumatiky Bridgestone. Hra RIDE 6 na základě herního enginu Unreal Engine 5 je nyní k dispozici pro PlayStation®5, Xbox Series X|S a PC prostřednictvím platforem Steam a Epic Games.
Zdroj: Bridgestone