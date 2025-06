Brigády v roce 2025: Novinky v daních, které musí znát každý dohodář

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy DPP a DPČ, jsou nejčastějšími formami zaměstnání při brigádách. Z daňového pohledu je mezi nimi významný rozdíl:

DPP je určena pro příležitostné a krátkodobé práce. V roce 2025 platí, že pokud měsíční odměna z DPP nepřesáhne 11.500 Kč u jednoho zaměstnavatele, neodvádí se sociální a zdravotní pojištění. Při vyšší částce však již povinnost odvádět pojistné vzniká.

je určena pro příležitostné a krátkodobé práce. V roce 2025 platí, že pokud měsíční odměna z DPP nepřesáhne 11.500 Kč u jednoho zaměstnavatele, neodvádí se sociální a zdravotní pojištění. Při vyšší částce však již povinnost odvádět pojistné vzniká. DPČ je vhodnější pro pravidelnější výdělek. Zde se hranice pro povinné odvody pojistného stanovuje na částku 4500 Kč měsíčně. Pokud tuto částku příjem z DPČ přesáhne, zaměstnavatel i zaměstnanec odvádějí sociální a zdravotní pojištění.

Zdanění příjmů: podepsané prohlášení vs. srážková daň

Klíčovým dokumentem je tzv. Prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti, známé jako „růžový formulář“. Ten je možné podepsat u jednoho zaměstnavatele měsíčně.

Pokud je podepsán:

Zaměstnanec má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která v roce 2025 činí 30.840 Kč ročně (2570 Kč měsíčně).

která v roce 2025 činí 30.840 Kč ročně (2570 Kč měsíčně). V některých případech může uplatnit i další slevy - na dítě nebo manžela/manželku.

„Pokud prohlášení podepsáno není, z příjmu do 11.500 Kč měsíčně (u DPP) je daň ve výši 15 % srážková. To znamená, že zaměstnavatel ji strhne automaticky a zaměstnanec již s tímto příjmem dále nic neřeší. Příjmy ze srážkové daně lze ale dobrovolně zahrnout do daňového přiznání, pokud se zaměstnanec rozhodne. To je výhodné zejména pro studenty a jiné osoby s nízkými příjmy, kteří mohou zpětně získat část daně nazpět díky uplatnění základní slevy na poplatníka,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group.

Pokud má zaměstnanec více dohod o provedení práce u různých zaměstnavatelů, platí, že limit 11.500 Kč pro osvobození od pojištění se vztahuje na každého zaměstnavatele zvlášť.

Důchodci a rodiče: Na co si dát pozor

Pracující důchodci by si měli dát pozor na to, že od roku 2024 se opět uplatňuje sleva na poplatníka i u starobních důchodců, což zůstává i pro rok 2025.

Pro rodiče na rodičovské, kteří si přivydělávají, platí stejná pravidla. Výhodou je například možnost uplatnění slevy na dítě.

Praktické doporučení

Podepsat prohlášení - pokud brigádník pracuje jen u jednoho zaměstnavatele, je to téměř vždy výhodné. Vést si evidenci příjmů a podepsaných prohlášení - zejména při více brigádách. Zvážit podání daňového přiznání dobrovolně - možnost vrácení sražené daně může znamenat několik tisíc korun zpět. Ověřit, zda je odváděno pojistné - pokud příjem přesáhne limity, má zaměstnavatel povinnost pojistné odvést.

O V4 Group:

V4 Group je poradenská skupina sdružující daňové konzultanty ze společnosti V4 Tax, právní poradce z advokátních kanceláří V4 Legal, auditory ze společnosti V4 Audit, účetní působící pod značkou V4 Account a mediální experty z V4 Commmunications. Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru nabízí skupina řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů. V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.