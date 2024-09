Bristol Myers Squibb podpoří rozvoj biotechnologií v České republice

„V Bristol Myers Squibb věříme v sílu vědy řešit některé z nejnáročnějších výzev naší doby v oblasti diagnostiky, léčby a péče o pacienty se závažnými onemocněními. Naše zaměření na tyto neuspokojené potřeby přichází v pozoruhodné době, kdy bezprecedentní vědecké průlomy posouvají léčbu nemocí na úroveň, jaká v lidské historii dosud nebyla. Jsme rádi, že naše partnerství a podpora sdružení Prague.bio je toho konkrétním důkazem v České republice,“ zdůraznila Karin Bacmaňáková, generální ředitelka Bristol Myers Squibb v České republice.

Bristol Myers Squibb (BMS) ročně investuje pětinu obratu, tedy 9 miliard dolarů, do výzkumu a inovací. Má také globální scoutingové oddělení, které vyhledává zajímavé společnosti a biotechnologické startupy, do kterých by firma mohla investovat či rozšířit své know-how. V Česku má firma kromě obchodního zastoupení také oddělení klinických studií.

„Cílem Prague.bio je nejen zviditelnění českého ekosystému ve světě, ale také propojování vědy, inovativních technologií a byznysu. Naše spolupráce s BMS je proto zajímavou příležitostí pro české vědecké týmy a firmy. Vždyť jen výzkumu imunoterapie se věnují všechny vědecké instituce, které v Prague.bio máme,” uvedla Petra Kinzlová, CEO spolku Prague.bio.

BMS se zapojuje také do Prague.bio Conference 2024

Sedmá největší biofarmaceutická firma na světě se rovněž stala generálním partnerem mezinárodní konference Prague.bio Conference 2024, kterou spolek pořádá 24. září 2024 ve Slovanském domě v Praze. Letos již druhý ročník prestižní oborové akce přivítá přes 30 ambiciózních středoevropských technologických start-upů a R&D týmů a propojí je se zástupci předních investorů a nejvýznamnějších průmyslových firem z oboru. Na akci vystoupí experti z oblasti inovativního podnikání, investic a technologického transferu – kromě středoevropského prostoru také ze Silicon Valley či University of Oxford.

Za BMS vystoupí Bartek Madej, ředitel pro globální obchodní strategii v oblasti digitálního zdraví. Vedle přednášek nabídne konference panelové diskuse s investory a právními specialisty. Novinkou letošního ročníku je tzv. investor speed dating, pásmo krátkých schůzek mezi technologickými týmy a investory. Hlavním mediálním partnerem akce je Česká televize, akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy, Ministerstva průmyslu a obchodu a ministra pro vědu, vývoj a inovace.

Prague.bio

Spolek Prague.bio byl založen v srpnu 2023 s cílem rozvoje segmentu biotechnologií v širším regionu Prahy. Sdružení propojuje důležité aktéry veřejné, soukromé i akademické sféry a propaguje region jako biotechnologický hub na mapě Evropy. Členy Prague.bio jsou Biotechnologický ústav AV ČR, i&i Prague, Kapaji, MCB Lab, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Zentiva a nově také Bristol Myers Squibb.

www.prague.bio

Bristol Myers Squibb

BMS je globální biofarmaceutická společnost, jejímž posláním je objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pomáhají pacientům zvítězit nad vážnými nemocemi. BMS se zaměřuje na pomoc milionům pacientů z celého světa v oblastech jako je onkologie, kardiovaskulární onemocnění, poruchy imunitního systému a další.

www.bms.com/cz

