Brněnské výstaviště otevírá Open 5G Hub Brno. Areál se mění v testovací zónu pro chytrá řešení budoucnosti

  8:20
Brno 18. března 2026 (PROTEXT) - Na brněnském výstavišti začíná fungovat Open 5G Hub Brno, nová testovací zóna určená pro ověřování chytrých a inovativních řešení v reálném prostředí. Základem je využití 5G konektivity dodané společností T-Mobile a dalších pokročilých komunikačních technologií. Projekt je součástí živé laboratoře BVV Living Lab a nabídne zázemí pro testování i demonstraci technologií napříč oblastmi smart cities, průmyslu 4.0 a mobility budoucnosti.

Zóna bude k dispozici širokému spektru partnerů z veřejné i soukromé sféry – univerzitám, výzkumným institucím, orgánům státní správy a samosprávy, městským organizacím, podnikům i složkám integrovaného záchranného systému a Armády ČR. Umožní ověřování autonomních systémů, pokročilé automatizace, logistických a bezpečnostních řešení či nástrojů pro řízení infrastruktury v podmínkách odpovídajících skutečnému městskému provozu. „Výstaviště tímto projektem posouváme do role aktivního partnera inovačního ekosystému. Nechceme být jen místem prezentace technologií, ale platformou, která propojuje průmysl, výzkum a veřejnou správu a pomáhá novým řešením rychleji vstupovat na trh,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Technologická infrastruktura Open 5G Hub Brno zároveň vytváří novou platformu pro prezentaci inovací v rámci průmyslových a oborových veletrhů. V prostředí, kde se pravidelně setkávají špičkoví odborníci, firmy, zástupci veřejné správy i široká veřejnost, tak vzniká prostor nejen pro testování, ale i efektivní přenos technologií do praxe.

Privátní 5G síť i IoT infrastruktura

Součástí testovací zóny je privátní 5G síť, kterou pro společnost Veletrhy Brno vybudovala společnost T-Mobile. „5G technologie otevírá cestu k řešením, která ještě před pár lety nebyla myslitelná. Její využití v rámci Open 5G Hub Brno ukazuje, jak může moderní konektivita posunout oblasti mobility, energetiky nebo bezpečnosti a přispět k chytřejšímu fungování měst. Tento projekt potvrzuje, že 5G není jen o rychlosti, ale o vytváření skutečných řešení pro budoucnost a my jsme rádi, že můžeme být jeho součástí,“ říká Jakub Kopecký, ředitel pro Průmysl 4.0 ve společnosti T-Mobile.

Síť pokrývá více než sedm hektarů venkovních ploch městského typu s budovami, komunikacemi, inženýrskými sítěmi i městským mobiliářem. Je navíc dostupná také v pavilonu P, který nabízí 15 000 m2 kryté plochy využitelné jak jako otevřený halový prostor, tak v režimu akcí pro veřejnost s návštěvností až 12 000 osob. Dalším prvkem infrastruktury je IoT mesh síť tvořená inteligentními svítidly a měřidly instalovanými v areálu. Jednotlivé prvky jsou propojeny prostřednictvím komunikačních bran do bezdrátové sítě využívající bezlicenční frekvenční pásmo. Řešení cílí především na scénáře z oblasti energetiky a komunitní energetiky, měření a regulace či správy inženýrských sítí. Infrastrukturu doplňuje pokročilá videosenzorika určená pro sběr a analýzu dat o dopravních tocích. Systém umožňuje detekci intenzity a charakteru dopravy včetně pohybu vozidel a chodců. Veškerá data jsou anonymizována, agregována a komprimována v souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti i legislativy GDPR. Do budoucna tak vznikne robustní datová základna využitelná pro testovací scénáře v oblasti řízení dopravy, parkování, areálové i městské logistiky.

Pavilon M jako centrum živé laboratoře

Centrálním bodem testovací zóny se stane pavilon M v centrální části areálu, který v roce 2026 projde rekonstrukcí a promění se v základnu BVV Living Lab. Open 5G Hub Brno bude dále rozvíjen v synergii s klíčovými projekty, zejména veletrhy URBIS, AMPER, IDET a Mezinárodním strojírenským veletrhem. Na 5G testovací zónu v budoucnu naváže také FutureZone Polygon – platforma pro testování autonomní mobility, chytré logistiky a bezpilotních prostředků (UAV, UGV). Veletrhy Brno tím posilují svou roli aktivního hráče v národním i regionálním inovačním ekosystému a potvrzují význam veletrhů jako místa, kde se nové technologie nejen představují, ale také ověřují a uvádějí do praxe.

Vznik 5G testovací zóny Open 5G Hub Brno byl financován Evropskou unií z Národního plánu obnovy – komponenty 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony. Realizace proběhla v rámci stejnojmenného projektu Open 5G Hub Brno, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_087/0008930 v období leden 2024–březen 2026.

O společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Veletrhy Brno a.s. jsou renomovanou a největší veletržní správou ve střední Evropě. Ročně se na brněnském výstavišti odehrává zhruba devadesát akcí, které navštíví statisíce lidí. Jedním z nejvýznamnějších počinů společnosti je Mezinárodní strojírenský veletrh a důležité jméno z celosvětového hlediska si vybudoval také veletrh bezpečnostní a obranné techniky IDET. Mezi další důležité akce patří komplex zemědělských a lesnických veletrhů a veletrh chytrých řešení pro města URBIS. Výstaviště je rovněž místem konání významných kongresů s doprovodnými výstavami, plesů, sportovních akcí nebo festivalů a koncertů.

 

Zdroj: Veletrhy Brno

