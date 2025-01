Brněnský startup ujel 3500 km, aby doručil unikátní zážitek na londýnské letiště

Aviation Carbon je přední mezinárodní konference zaměřená na udržitelnost a dekarbonizaci v letectví. Na této konferenci se sešli návštěvníci z řad leteckých společností z celého světa, celkem 115 jednotlivých leteckých společností a provozovatelů letadel, včetně Air Canada, Air France, British Airways, EasyJet, Etihad Airways, KLM, QATAR Airways.

Pro brněnský startup RoarFun se jednalo o velkou výzvu. Pro společnost to byla zatím nejvzdálenější objednávka. Unikátní zážitek byl první objednávkou společnosti RoarFun do Velké Británie. S přípravou konceptu tým začal již půl roku před konáním akce. Aby bylo možné techniku do Londýna doručit bez problémů, bylo potřeba vše konzultovat s českou a britskou ambasádou. Před cestou společnost otestovala veškerou techniku ve vlastním showroomu, aby byla zajištěna stoprocentní spolehlivost. Cesta se ani tak neobešla bez problémů a přejezdy hranic nebyly pro tým RoarFun vůbec hladké, ale díky dostatečné rezervě se podařilo na londýnské letiště Heathrow dorazit s předstihem.

VR letecký simulátor byl sestaven tak, aby vytvořil imerzní zážitek a zároveň umožnil krátké školení o základním ovládání letadla. Do virtuálního prostředí společnost RoarFun umístila logo klienta, aby pomohla zvýšit povědomí o značce. Členové týmu RoarFun seznámili účastníky s inovativními přístupy pilotů ke snižování emisí uhlíku. “Věřím, že největší dopad měl branding – všichni na akci mluvili o leteckém simulátoru. Měli jsme skvělé zkušenosti s RoarFun. Letecký simulátor byl fantastický a měl pozitivní dopad na naši značku na akci. Rádi budeme spolupracovat i v budoucnu,” řekl klient po akci.

Během dvoudenní akce se návštěvníci zúčastnili simulovaného vzletu z virtuálního londýnského letiště Heathrow, kde se akce konala. Díky použití pohyblivé platformy kopírující pohyby letadla Boeing 737-800 a vysoce realistického VR setu, poskytl zážitek autentické prostředí pilotní kabiny. Každý let trval 7 - 10 minut, během kterých účastníci vzlétli s virtuálním letadlem, vystoupali do výšky 5000 stop a provedli nouzové přistání zpět na virtuální Heathrow, to vše pod vedením zkušeného personálu z RoarFun.

Nápad na propojení zážitku s tématem konference Aviation Carbon vznikl ještě v Brně. Tým RoarFun připravil unikátní soutěž, ve které si návštěvníci vyzkoušeli jak udržitelně, efektivně a bezpečně používat letecké palivo. Během konference si každý návštěvník v rámci soutěže vyzkoušel při vzletu s letadlem dosáhnout určité výšky s co nejmenším množstvím paliva. Po dosažení určité výšky se množství spotřebovaného virtuálního paliva zaznamenalo a výsledek se zobrazil na výsledkové obrazovce virtuální soutěže RoarFun® Grant Pilot. Po vyhodnocení soutěže získal nejlepší účastník velkou cenu v podobě prémiových sluchátek s funkcí potlačení hluku.

“Jsme nadšeni, že jsme mohli podpořit jednoho z klíčových účastníků konference a obohatit jeho prezentaci o náš VR pohyblivý letecký simulátor,” řekl Lukáš Skalka - technologický specialista RoarFun. “Naším cílem je vytvářet nezapomenutelné působivé zážitky, které nejen zaujmou publikum, ale také rozšíří sdělení a hodnoty našich klientů.”

Tato spolupráce ukázala, jak společnost RoarFun zkombinovala nové technologie leteckého simulátoru, VR a integraci značky klienta. Řešení bylo vytvořeno na míru a zvýšilo návštěvnost stánku klienta na prestižní akci. Virtuální letecký zážitek unikátně spojil zábavu se vzděláváním, čímž pomohl účastníkům přitáhnout značnou pozornost ke stánku a vyniknout v konkurenčním prostředí.

Pro více informací o pronájmu pohyblivých leteckých a závodních simulátorů, VR, řešení virtuálního marketingu a inovativního eventového servisu, navštivte webové stránky RoarFun™: https://roarfun.cz/

Zdroj: RoarFun

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.