Brněnský Tescan kupuje americkou technologickou společnost FemtoInnovations

Brno 30. září 2025 (PROTEXT) - Globální výrobce elektronových mikroskopů Tescan oznámil akvizici americké společnosti FemtoInnovations, která patří mezi světovou špičku v oblasti ultrarychlých laserových technologií. Současně Tescan zakládá samostatnou divizi laserových technologií se sídlem v technologickém parku University of Connecticut. Akvizice rozšiřuje produktové portfolio Tescanu zejména pro polovodičový průmysl, výrobu zdravotnických prostředků a pokročilý výzkum.

„Spojením ultrarychlého laserového mikroobrábění vyvinutého FemtoInnovations s našimi špičkovými zobrazovacími a analytickými technologiemi umožňujeme zákazníkům zkrátit čas k dosažení výsledku v oblastech, jako je analýza poruch, příprava vzorků, výzkum a vývoj i pokročilá výroba. Ze strategického hlediska se naše rozhodnutí opíralo o tři faktory: kvalitu týmu FemtoInnovations, vyspělost jeho ultrarychlých laserů pro nasazení v reálných pracovních postupech a jasnou shodu v přístupu orientovaném na řešení zákaznických problémů,“ uvedl Jean-Charles Chen, generální ředitel (CEO) společnosti Tescan.

Tescan představí první společné produkty už v listopadu na ISTFA (International Symposium for Testing and Failure Analysis) v kalifornské Pasadeně.

 

O společnosti Tescan

Tescan, sídlící v Brně, vyvíjí pokročilé zobrazovací systémy, které pomáhají vědcům a inženýrům zkoumat mikro- a nanostruktury. Díky tomu pomáhá proměňovat pozorování v poznání a otázky v pokrok. Od založení v roce 1991 malým týmem pěti inženýrů vyrostl Tescan v globální společnost s více než 800 zaměstnanci působícími v 11 zemích pod heslem Accelerate the Art of Discovery. Technologie Tescan dnes hrají klíčovou roli v laboratořích po celém světě a podporují materiálový výzkum, analýzy poruch a zobrazování v nanoměřítku s téměř 4 500 instalovanými systémy ve více než 80 zemích.

O společnosti FemtoInnovations

FemtoInnovations vyvíjí ultrarychlé laserové systémy a řešení pro mikro- a nanoobrábění, nástroje pro zobrazování a software pro analýzu obrazu. Propojením expertízy v oblasti laserů, mikroskopie, spektroskopie, umělé inteligence a softwarového inženýrství společnost dodává inteligentní, automatizovaná řešení pro odvětví včetně mikroelektroniky a biomedicíny.

 

