Brno-střed podpoří rekordní počet charitativních organizací

Schůzky se v zastupitelském sálu radnice zúčastnilo přes 60 zástupců neziskového sektoru. Organizátoři jim představili novinky a společně diskutovali o možnostech zlepšení trhů.
„Velmi si spolupráce s neziskovým sektorem vážíme. Je to jedna z hlavních cílových skupin, na kterou se při trzích zaměřujeme. Letos počítáme, že podpoříme více než 60 charitativních, dobročinných či sociálních organizací. Pro jejich zástupce opět vyčleníme prodejní stánky zdarma. Letos navíc počet stánků navýšíme. Nejvíce jich bude na Moravském náměstí u sochy Jošta, dále pak na Zelném trhu a náměstí Svobody,“ uvedla 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).
Součástí setkání bylo také schvalování koncepce trhů a jednotných pravidel. Organizátoři prodejce ujistili, že veškeré organizace budou mít jednotné podmínky. Dále si zástupci odsouhlasili, že ve stáncích budou prodávat pouze vlastní výrobky, dárkové předměty, nealkoholické nápoje či balené potraviny. Veškerý sortiment tedy bude bez alkoholu.
Dobročinné spolky, které se chtějí zúčastnit vánočních trhů, mají možnost se přihlásit do výběrového řízení. Zveřejněno bude od 1. června na úřední desce Úřadu městské části Brno-střed a webových stránkách Vánoce Brno.
Kromě podpory neziskových organizací se městská část věnuje i dalším prospěšným projektům. Jedním z hlavních je charitativní sbírka Daruj kelímek. Loni darovali dárci na dobrou věc více než 5 milionů korun. Celá částka poputovala na konto celkem dvaceti neziskových organizací.
Vánoce Brno se uskuteční letos od 13. listopadu do 31. prosince. Městská část Brno-střed trhy pořádá na Zelném trhu, v parku i u sochy Jošta na Moravském náměstí, terase Bašty u hlavního nádraží, části náměstí Svobody, takzvaném Římském náměstí a nově také na Kapucínském náměstí.
Zdroj: Městská část Brno-střed