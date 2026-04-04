Brno-střed vyhlásilo výběrové řízení pro prodejce vánočních trhů

Brněnské vánoční trhy letos začnou po vzoru evropských metropolí 13. listopadu a potrvají do 31. prosince. Městská část Brno-střed, coby hlavní a nejtradičnější organizátor Vánoc v Brně, trhy pod značkou Vánoce Brno pořádá na Zelném trhu, v parku i u sochy Jošta na Moravském náměstí, terase Bašty u hlavního nádraží, částečně na náměstí Svobody, na takzvaném Římském náměstí a letos nově také na Kapucínském náměstí.
K atmosféře Vánoc neodmyslitelně patří prodejní stánky. Prodejce, kteří nabízejí nápoje či jídlo, radnice vybírá prostřednictvím elektronické aukce. Uskuteční se 4. června a soutěžit se v ní bude o celkem 58 prodejních míst.
„Elektronickou aukci pořádáme již počtvrté. Jedná se o transparentní a efektivní způsob, jak obsazovat prodejní místa. Každoročně je ze strany prodejců velký zájem o to být součástí Vánoc Brno. Věřím, že i v letošním roce tomu nebude jinak. Peníze vybrané z aukce vždy investujeme zpět do vánočních trhů. Využít je chceme například na posílení kulturního programu, vylepšení atrakcí nebo zahajovací show, kterou 13. listopadu připravujeme na náměstí Svobody a Zelném trhu,“ uvedla 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO) s tím, že veškeré podrobnosti k aukci jsou k dispozici na webu městské části, na úřední desce nebo webu vanocebrno.cz.
Letos plánuje městská část obsadit bezmála 125 prodejních míst. Nejvíce jich je tradičně na Zelném trhu, kde téměř polovinu míst obsazují řemeslníci a nositelé lidových tradic, kteří platí snížené nájemné. Uchazeče vybírá radnice na základě nabízeného sortimentu, přičemž výše nájemného zůstává stejná jako v předchozích letech. Cena za prodejní místo pro řemeslníky s tradiční výrobou činí 45 tisíc korun, pro řemeslníky bez tradiční výroby 65 tisíc korun. Prodejní místa pro obchodníky obsazuje radnice na základě jejich nabídky.
Díky příjmům z nájemného může městská část návštěvníkům trhů nabídnout zdarma veškerý kulturní program včetně koncertů předních tuzemských interpretů či brněnské klubové scény. Bezplatné jsou také atrakce pro rodiny s dětmi jako dětská vesnička, slámová hora nebo instalace na Římském náměstí. Stabilně také radnice podporuje přes 60 neziskových organizací, kterým poskytuje stánky zdarma, nebo zajišťuje dobročinný projekt Daruj kelímek.
