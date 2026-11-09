Brno topí vlastní lesní štěpkou. Biomasa městu pomáhá snížit závislost na plynu

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  13:09
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Brno 9. listopadu 2026 (PROTEXT) - Potěžební zbytky z Lesů města Brna pomáhají snižovat množství zemního plynu, který by jinak byl potřeba pro vytápění Brna. Biomasový zdroj v Maloměřicích už podle Tepláren Brno zajišťuje přibližně patnáct procent tepla v jejich soustavě. Výhradním dodavatelem paliva jsou Lesy města Brna, a. s., které kvůli zajištění nového provozu investovaly do skladu a technického zázemí v Rájci-Jestřebí. Zkušenosti z prvního měsíce provozu nového biomasového zdroje a propojení lesního hospodářství s městskou energetikou byly jedním z témat konference Biomasa, bioplyn & energetika 2026 pořádaná sdružením CZ Biom.

Ve středisku Dřevo Rájec se štěpka nakládá do kontejnerů a po kolejích míří do Maloměřic. Tam ji čeká sklad, kterému teplárníci přezdívají „hotel na štěpku“. Automatický drapák hlídá množství i dobu uložení paliva, promíchává ho a podává směrem ke kotli. Zásoba vystačí nejméně na pět dní plného provozu, aby zdroj mohl dodávat teplo i během svátků a víkendů.

„Brno ukazuje, jak může domácí biomasa posilovat energetickou bezpečnost dalších českých měst. Zbytková dřevní hmota získává využití při výrobě tepla a elektřiny a část výdajů za import zahraničních fosilních paliv se přesouvá k tuzemským dodavatelům. Tento příklad dokládá, jak může vypadat jedna z cest české energetiky ke snižování závislosti na nákupu zemního plynu za současného posilování domácí ekonomiky,“ říká Adam Moravec, ředitel sdružení CZ Biom.

Součástí nového bloku je kotel o tepelném výkonu 43 megawattů a turbína s elektrickým výkonem 10,5 megawattu. Akumulátor teplé vody o objemu 3 500 metrů krychlových pomáhá sladit výrobu s potřebou tepla v síti. Projekt počítá s roční výrobou přibližně 644 tisíc gigajoulů tepla a 40,8 tisíce megawatthodin elektřiny. Důležitým bonusem je také výrazné snížení emisí CO2 o zhruba 38 000 tun ročně. Snižování emisí skleníkových plynů teplárny, stejně tak jako udržitelnost biomasových paliv ověřuje každoroční certifikace pod systémem SURE.

„Naše provozní zkušenosti potvrzují ekonomický přínos biomasy. Pokud náhodou není možné využívat štěpku a je nutné dokupovat zemní plyn, tak je to pro firmu ztráta,“ popisuje David Tišl, vedoucí oddělení strategických projektů Tepláren Brno. Přechod na pevné palivo ale vyžaduje každodenní práci s jeho příjmem a kontrolou. Z každého kontejneru se odebírají vzorky, které se v laboratoři suší, melou a zjišťuje se jejich spalné teplo.

Do Brna míří až čtyři vlaky plné štěpky týdně

Lesy města Brna pro nový provoz zajišťují ročně 65 až 80 tisíc tun biomasy. Přibližně čtvrtina pochází z jejich vlastních zdrojů, zbývající objem obstarávají od dalších dodavatelů. „Pro skladování a expedici biomasy ze střediska Dřevo Rájec jsme se rozhodli zejména z důvodu přítomnosti vlastní vlakové vlečky a krátké vzdálenosti od Brna. Od roku 2024 do skladu za tímto účelem postupně investujeme. Jako hlavní investice můžeme uvést zpevnění skladovacích ploch, pořízení mostové váhy, velkého nakladače a investice do provozního zázemí,“ uvádí Jan Sekanina, vedoucí obchodního oddělení Lesů města Brna

„Zbytková biomasa má v moderním teplárenství důležité místo. Její přínos stojí na šetrném hospodaření v krajině, ověřitelném původu paliva a účinné výrobě energie. Brněnský příklad ukazuje, proč je potřeba plánovat nový zdroj společně s dodávkami a dopravou biomasy,“ doplňuje Vojtěch Pospíšil, vedoucí sekce výroby tepla a elektřiny z pevné biomasy CZ Biom.

Konference se konala 3. a 4. listopadu v brněnském hotelu Maximus Resort. Vedle exkurzí do Tepláren Brno a Lesů města Brna nabídla témata podpory tepla z biomasy, dostupnosti lesních paliv, trhu s peletami, kritérií udržitelnosti pod systémem SURE, úspor emisí nebo využití popelů. Konference pokrývala další témata bioenergetiky jako je bioplyn a biometan. Tato část se věnovala aukcím, financování a modernizaci provozů, využití biogenního oxidu uhličitého i vtláčení biometanu do plynárenské sítě.

 

Sdružení CZ Biom podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice, prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a k ochraně přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy. Více informací o sdružení naleznete na https://www.czbiom.cz/.

 

Zdroj: Obnovitelně PRO

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59980.

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