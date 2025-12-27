Brno žije Vánocemi i po adventu, táhne zimní kino a atrakce

Brno 27. prosince 2025 (PROTEXT) - Až do konce roku jsou v provozu brněnské vánoční trhy, které i po Štědrém dnu lákají k návštěvě tisíce lidí. Otevřená je většina prodejních stánků, atrakce pro děti i populární zimní kino na Zelném trhu.

Za sváteční atmosférou jen na první svátek vánoční vyrazily odhadem tisícovky lidí. Příchozí mohli a stále mohou strávit čas na všech prostranstvích, kde se o organizaci trhů stará městská část Brno-střed. Otevřeno mají prodejci na Zelném trhu, Moravském náměstí, terase Bašty a části náměstí Svobody, kde radnice zajišťuje pět prodejních míst včetně oblíbeného stánku s vyhlídkou. V provozu zůstává také instalace na Římském náměstí, kluziště v parku na Moravském náměstí nebo veškeré atrakce v čele s dětskou vesničkou, světelnou stezkou nebo vyhlídkovým kolem. Nechybí ani nazdobené stromy, betlém na nádvoří radnice Brno-střed nebo nafukovací fotopointy.

„Letos využilo možnost prodávat až do konce roku o čtyřicet procent prodejců více než při minulém ročníku. Zatímco na Štědrý den a Boží hod měla otevřená jen část z nich, nyní postupně otevírají všichni zapojení stánkaři. Lidé najdou na náměstích nejen stánky s jídlem a horkými nápoji, ale také tradiční výrobky řemeslníků a nositelů lidových tradic. Návštěvníci tak mají stále možnost si užít vánoční atmosféru se svými blízkými nebo je potěšit opožděnými dárky,“ uvedla 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).

Nejpestřejší program najdou zájemci na Zelném trhu, kde se nachází největší tržiště ve městě. Každý den tam promítá zimní biograf nebo jsou připravené tematické hudební večery. Vše pak vyvrcholí 31. prosince silvestrovskou oslavou. Tím oficiálně skončí letošní ročník Vánoc Brno, který byl z hlediska návštěvnosti i ekonomických výnosů nejúspěšnějším v historii. Kompletní program najdou zájemci na webu: vanocebrno.cz nebo sociálních sítích Vánoce Brno.

Zdroj: Úřad městské části Brno-střed

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

