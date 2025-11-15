Brno žije Vánocemi, zájem je o nové kelímky a fotopointy

Brno zahájilo vánoční trhy jako první město v České republice. Slavnostnímu zahájení, které obstaral průvod čertů, zpěvák Sebastian a kapela Slza, přihlížely tisíce návštěvníků. Příchozí kromě bohatého kulturního programu, 160 prodejních stánků a stálých atrakcí potěšily rovněž novinky. Mezi ně například patří stánek s veřejnou vyhlídkovou terasou na náměstí Svobody, vánoční expres nebo světelná stezka v ulici Bašty, která je letos inspirována pohádkou Tři oříšky pro Popelku.
K dalším novinkám patří rozšířená kolekce vánočních kelímků s brněnským drakem. Právě kelímky se staly při minulém ročníku jedním ze symbolů vánočního Brna. Návštěvníci si loni jako suvenýr odnesli celkem 152 tisíc kusů a zájem přetrvává i nyní. Jen za první den vánočních trhů si lidé ponechali přes pět tisíc kelímků. Nejvíce poptávané jsou kelímky s novými motivy, na nichž brněnský drak zdobí vánoční stromeček, peče cukroví, jezdí šalinou nebo oslavuje mistrovský titul hokejové Komety. Celkem je k dispozici deset nových námětů.
Velká poptávka je rovněž po nových plecháčích, jež také zdobí veselé motivy brněnského draka, nebo originální fotopointy umístěné na několika místech v ulicích. Lidé se mohou vyfotit u sochy Jošta s drakem v nadživotní velikosti, u kostela svatého Jakuba v horkovzdušném balónu nebo si pořídit snímek s obřím plecháčkem na Zelném trhu.
Městská část Brno-střed je hlavním organizátorem vánočních trhů v Brně. Pořádá je na Zelném trhu, v parku i u sochy Jošta na Moravském náměstí, v ulici Bašty u hlavního nádraží a částečně na náměstí Svobody. Od 4. prosince se pak trhy rozšíří na takzvané Římské náměstí, kde je městská část pořádá ve spolupráci s umělkyní Kateřinou Šedou. Veškeré informace o Vánocích v Brně jsou dostupné na webu Vánoce Brno.
