Brno žije zemědělstvím: technika, hospodářská zvířata i inovace na jednom místě

  15:21
Brno 13. dubna 2026 (PROTEXT) - Na brněnském výstavišti se od 12. do 15. dubna koná komplex zemědělských a lesnických veletrhů v nové koncepci, která v oblasti zemědělské techniky klade důraz na větší přehlednost, více informací, a především možnost vyzkoušet zemědělskou techniku v praxi.

Pilíři letošního ročníku jsou veletrh pro rostlinnou a živočišnou výrobu AGRISHOW a Národní výstava hospodářských zvířat. Souběžně s nimi probíhají Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA

AGRI ARENA 2026: Zemědělská technika živě u pavilonu Z

Letošní ročník zemědělských a lesnických veletrhů přináší návštěvníkům zcela výjimečný zážitek – AGRI ARENU, rozsáhlý venkovní předváděcí polygon umístěný u pavilonu Z, kde je zemědělská technika představena živě v reálných pracovních ukázkách. AGRI ARENA nabízí nejen statické expozice, ale především dynamická předvedení nejnovějších traktorů, teleskopických manipulátorů a další techniky v provozu.

Na návštěvníky čekají komentované ukázky špičkových značek, během nichž moderátor vysvětlí klíčové funkce strojů, technologické novinky a jejich praktické využití v moderní rostlinné i živočišné výrobě. 

V AGRI ARENĚ se prezentují traktory značek Case IH, Steyr, New Holland, Lindner, Kubota, McCormick, Landini, Kioti, John Deere, Valtra, TYM, JCB FASTRAC, Antonio Carraro. Dále se zde představí manipulační technika značek Merlo, Schäffer, Manitou, Faresin, JCB, Kramer.

Unikátním prvkem AGRI ARENY jsou testovací jízdy, které umožňují návštěvníkům osobně vyzkoušet vybranou techniku pod dohledem zkušených instruktorů. Zájemci si tak mohou porovnat výkon, ovladatelnost i ergonomii různých značek přímo v terénu a získat reálnou představu o tom, jak stroje obstojí při skutečné práci.

Chytrá farma: nové technologie pro české zemědělství

Chytrá farma je jedním z klíčových obsahových bloků veletrhu AGRISHOW a představuje ucelený přehled nejmodernějších technologií, postupů a trendů v precizním zemědělství. Během několika tematicky zaměřených dnů nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s digitalizací zemědělství, automatizací a autonomií zemědělské techniky, moderními systémy ochrany a výživy rostlin i s novými nástroji pro efektivní řízení farmy. Program propojuje akademický výzkum s praktickými zkušenostmi z provozu a ukazuje, jak mohou inovace přispět k udržitelnému a ekonomicky efektivnímu hospodaření.

Významná část Chytré farmy je věnována rostlinné a živočišné výrobě, kde jsou představeny konkrétní technologie využívané v každodenní praxi – od variabilních dávek hnojiv, satelitních a dronových dat, telematiky a robotických systémů až po chytré senzory sledující chování, zdravotní stav a reprodukci zvířat. Pozornost je věnována také zlepšování welfare hospodářských zvířat, optimalizaci mikroklimatu ve stájích, moderním systémům krmení, dojení a využití umělé inteligence při zpracování zootechnických dat. Nechybí ani diskuse o ekonomice provozu, aktuálních trendech trhu a dotačních možnostech.

Součástí Chytré farmy je rovněž pohled do budoucnosti zemědělství a lesnictví, včetně autonomních robotů, digitální inventarizace lesů, lidarových technologií, uhlíkových offsetů či inovativních zalesňovacích strojů. Program vznikl ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a doplňují jej odborníci z řady firem, kteří představují konkrétní řešení ověřená v provozní praxi. Chytrá farma tak návštěvníkům nabízí inspiraci, praktické know-how i prostor pro odbornou diskusi o směřování moderního zemědělství.

 

Zdroj: BVV

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

