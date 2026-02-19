Broadpin jmenuje Helmuta Bindera generálním ředitelem

Bergen op Zoom (Nizozemsko) 19. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nový generální ředitel zdůrazňuje příležitost společného pokroku a budování další fáze růstu

Společnost Broadpin dnes oznámila jmenování Helmuta Bindera generálním ředitelem, což znamená začátek nové etapy v globálním růstu společnosti. Binder přináší rozsáhlé mezinárodní zkušenosti s vedením, protože řídil soukromé a soukromým kapitálem podporované a rychle se rozvíjející organizace v klíčových momentech zlomu, jako je internacionalizace, integrace fúzí a akvizic a kulturní transformace na celém světě.

Binder vystřídá Seba Wijnberga, který v uplynulém roce sehrál klíčovou roli při prosazování několika významných iniciativ. Mezi ně patří zavedení globální platformy Broadpin pro řízení vztahů se zákazníky, vývoj jejího cílového operačního modelu (TOM) a uvedení jednotné značky Broadpin na trh.

„Broadpin má silný globální potenciál a respektovaný a talentovaný tým ve všech regionech," řekl Helmut Binder, generální ředitel společnosti Broadpin. „Nejvíce mě motivuje možnost společně budovat naši další kapitolu s jasným cílem, společným záměrem a důsledným závazkem vůči našim zákazníkům, kterým budeme poskytovat služby v celém softwarovém prostředí Oracle na celém světě. Před námi leží značné příležitosti a těším se na spolupráci s kolegy, potenciálními zákazníky a klienty na celém světě, abychom je mohli realizovat."

„Díky svým dlouholetým zkušenostem s vedením mezinárodních organizací a shromažďováním týmů kolem společných priorit jako generální ředitel je Helmut ideální osobou pro vedení společnosti Broadpin vpřed," uvádí IceLake Capital. „Oceňujeme základy, které Sebo položil, a těšíme se na další fázi růstu pod Helmutovým vedením."

Společně vpřed

V další fázi rozvoje společnosti Broadpin bude kladen důraz na globální sladění, kulturu spolupráce a společný směr. Mezi klíčové priority společnosti budou i nadále patřit:

• Vynikající zákaznický servis: Posilování partnerství a poskytování měřitelné hodnoty na každém trhu.

• Generování poptávky v rozsáhlém měřítku: Budování koordinovaného, datově řízeného přístupu k růstu napříč regiony.

• Disciplinovaná realizace: Provozování s jasnými očekáváními, odpovědností a konzistentními procesy na celém světě.

• Jeden globální tým: Posilování chování, které sjednocuje Broadpin – spolupráce, transparentnost, integrita, odborná zdatnost a společný závazek plnit naše sliby zákazníkům.

„Tyto zásady odrážejí způsob, jakým pracujeme, budoucnost, kterou se snažíme vytvořit, a hodnoty, které spojují naše týmy přes hranice," dodal Binder. „Když postupujeme vpřed se společným cílem a jednáme společně, vytváříme silnou dynamiku, která přináší výhody našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. Mám velkou důvěru v příležitosti, které nás čekají, a je mi ctí vést Broadpin do jeho další etapy."

O společnosti Broadpin

Broadpin (dříve ITG) je globální poradenská společnost v oblasti řešení Oracle, která vznikla sloučením společností Project Partners, Promatis, Quistor a PITSS, z nichž každá je uznávaným vedoucím podnikem ve svém regionu a oblasti odbornosti. Díky desítkám let společných zkušeností spojuje Broadpin hluboké znalosti Oracle, osvědčené dodavatelské schopnosti a společný závazek pomáhat zákazníkům dosahovat smysluplných a měřitelných výsledků.

Broadpin poskytuje komplexní poradenské služby Oracle na celém světě, včetně implementace ERP (plánování podnikových zdrojů), migrace do cloudu, optimalizace procesů, analytiky a digitální transformace. Díky kombinaci globálního dosahu a lokálních odborných znalostí podporuje Broadpin organizace napříč odvětvími v budování jasnosti, zrychlování výkonu a realizaci dlouhodobé hodnoty z jejich investic do Oracle.









