Broker Consulting hlásí rekordní rok: objem realitních transakcí dosáhl 23 mld.

Praha 27. února 2026 (PROTEXT) - Realitní segment skupiny Broker Consulting má za sebou rok, který jej řadí mezi nejviditelnější hráče na trhu. V roce 2025 skupina napříč Českem, Slovenskem, Španělskem a Dubají zrealizovala prodej téměř čtyř tisíc tří set nemovitostí. Objem realizovaných prodejů přesáhl 22,8 miliardy korun.

Česká republika a Slovensko v číslech

Největší část obchodů tradičně připadla na Českou republiku. V tuzemsku skupina zrealizovala prodej 3785 nemovitostí v objemu 19.204.696.592 korun. Meziročně tak vzrostl počet obchodů o 32 procent a objem o 44 procent. Silnou pozici si skupina udržela také na Slovensku, kde ve stejném období zprostředkovala prodej 326 nemovitostí v objemu 56.535.395 eur, tedy v přepočtu 1.396.424 256,50 koruny. Růst tak nebyl tažen pouze cenovým vývojem, ale především vyšším počtem uzavřených obchodů a posilující poptávkou po službách skupiny. Významnou roli v tomto vývoji hraje také dlouhodobě budovaný model Finace.Reality.Spolu, který propojuje realitní a finanční služby a umožňuje klientům řešit bydlení i finance v jednom celku.

Skupina posiluje i v zahraničí

Skupina Broker Consulting posiluje svou pozici také v zahraničí. Zahraniční obchody realizuje ve Španělsku a Dubaji, kde v roce 2025 uskutečnila celkem 172 prodejů v objemu 2.190.259.338,99 korun. Španělsko patří dlouhodobě mezi země, kde si zejména čeští a slovenští klienti nejčastěji pořizují nemovitost jako druhý domov, případně jako zázemí pro případ zhoršení bezpečnostní situace.

Dubaj vnímáme jako trh, který klientům nabízí možnost rozšířit majetkové portfolio mimo Evropu. Kombinuje vysoký standard života a širokou nabídku rezidenčních projektů. Pro kupující je atraktivní také jasně nastaveným právním rámcem a možností plného vlastnictví. Klientům zde nabízíme bezpečný a komplexní servis v českém i slovenském jazyce. Samozřejmostí je naše osobní účast na všech prohlídkách a u jednání s developery. Klienty provázíme od samého začátku, tedy od prvního výběru projektu, právního zajištění až po předání nemovitosti,“ vysvětluje Petr Hrubý, zakladatel společnosti Broker Consulting.

Novostavby dohánějí prodeje starších nemovitostí

Výraznou roli v roce 2025 sehrály developerské projekty a prodej nových nemovitostí. V České republice skupina realizovala 1579 primárních prodejů, zatímco sekundární trh představoval 2 206 transakcí. Nové nemovitosti tak tvořily téměř 42 procent všech prodejů.

Development přitom patří k nejdynamičtěji rostoucím částem realitních aktivit skupiny. Počet primárních prodejů meziročně vzrostl o 63 procent, zatímco sekundární trh posílil o 15 procent. Nejvýrazněji se tento trend projevil na konci roku, kdy se primární a sekundární prodeje dostaly téměř do rovnováhy. V listopadu dosáhl poměr primárních a sekundárních prodejů hodnot 161 ku 173, v prosinci pak 177 ku 198.

Skupina se přitom nesoustředí pouze na zprostředkování. Prostřednictvím společností Broker Development a BC Real se aktivně podílí na realizaci vlastních developerských projektů a současně spolupracuje s desítkami prověřených partnerů. Důležitým ukazatelem kvality je zároveň i výsledek, kterého skupina dosahuje při prodeji nemovitostí. Zatímco v rámci celého realitního trhu se nemovitosti prodávají v průměru o pět procent níže než za cenu, kterou si prodávající stanoví na začátku, u klientů skupiny činí tento rozdíl jen jedno procento. V praxi to znamená, že se nemovitost prodá prakticky za cenu, kterou si majitelé původně představovali. Klíčovou roli v růstu tak hraje nejen rozsah sítě, ale především schopnost dosahovat pro klienty nadstandardních výsledků. Ty se promítají i do vlastních developerských aktivit skupiny a projektů, které přináší na trh.

Jedním z nejnovějších projektů skupiny je Nová Doubravka v Plzni, kterou na trh přináší BC Real. Developerská společnost Broker Development ze skupiny Broker Consulting pak navíc v této oblasti přebírá další velký projekt od skupiny ICP a v následujících letech zde nabídne přibližně 340 bytů doplněných o obchodní a administrativní prostory. Rozsahem zhruba 20 tisíc metrů čtverečních čisté podlažní plochy jde o projekt s ambicí dlouhodobě zlepšit podobu této městské části a zároveň navázat na široké portfolio rezidenčních projektů skupiny realizovaných v Plzni. Letos v létě bude navíc uveden do prodeje očekávaný projekt Byty Korandova v širším centru Plzně s atraktivní dopravní dostupností s byty všech velikostí.

Skupina přitom rozvíjí výrazně širší portfolio developerských projektů napříč regiony. Namátkou lze zmínit například Palác Anglické nábřeží, Nová Papírna, Byty Krašovská, Central Point Kladno nebo Apartmány na sjezdovce Plešivec a řadu dalších.

Rostoucí segment pronájmů

Vedle prodejů skupina Broker Consulting posílila také v oblasti pronájmů. V České republice pronajala 1713 nemovitostí v objemu 26.391.353 korun, na Slovensku pak 113 nemovitostí v objemu 84 200 eur, tedy v přepočtu 2.079.740 korun. Celkem tak skupina v Česku a na Slovensku zprostředkovala 1826 nájemních smluv.

Růst stojí na síti i důvěře klientů

Výsledky roku 2025 potvrzují, že realitní segment patří mezi pevné pilíře skupiny Broker Consulting. Kombinace silné distribuční sítě, vlastního developmentu a zahraniční expanze vytváří stabilní základ pro další rozvoj. Klíčovou roli v růstu hraje také důvěra klientů.

Broker Consulting dlouhodobě dosahuje hodnocení NPS přes 85 bodů, což je v českém prostředí nadstandardní výsledek. Je odrazem propracovaného systému a dlouhodobé péče o klienty,“ říká generální ředitel Broker Consulting Vilém Podliska. NPS (Net Promoter Score) měří spokojenost klientů se službami.

Broker Consulting přitom nestojí jen na samotném zprostředkování prodeje. Klientům nabízí komplexní servis, od výběru nemovitosti přes právní a smluvní zajištění až po financování, pojištění a dlouhodobé finanční plánování.

 

